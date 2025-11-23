打臉陳其邁？林岱樺喊當選市長「重罰垃圾山」 黃揚明提1事質疑：何不現在開始

涉詐助理費案的民進黨立委林岱樺昨（22）日於旗山舉辦第二場初選造勢活動。林岱樺造勢表示，過去25年自己一步一腳印奉獻高雄，因為民調衝到第一名，所以清白被檢調追殺，市長初選就是馬拉松比賽，檢調配合惡質媒體用了8個月時間以不實起訴打壓，甚至用不實曖昧簡訊糟蹋，要讓她斷手斷腳。林岱樺造勢後收訪表示「岡山3萬人站出來，今天旗山又站滿鄉親，告訴全台灣，高雄不是派系說了算，是市民最大。」對此，資深媒體人黃揚明於節目《新聞大白話》表示，林岱樺初選便展現強大號召力，已為黨內其他候選人帶來壓力。林岱樺下一場造勢將在明年1月，於本命區、從政起點鳳山舉辦。後續本人案情發展與高雄市民反應值得關注。

林岱樺造勢表示，近來非法棄置廢棄物問題，她主張「重罰也重賞」，除加大對不法業者處罰力度，也提供一百萬元破案獎金，鼓勵民眾通報，杜絕垃圾山再現。立委邱議瑩更表示支持檢調加強追緝對此，黃揚明表示，現任市長陳其邁已經可以推行了，過去為甚麼不推行？

黃揚明指出，要造成一座垃圾山，有這麼容易嗎？垃圾山所在地碧紅里長李有財等人長期將此處作濫倒之地，是否與民進黨當地利益掛勾。高雄市美濃區非法採石案已從10月紛擾至今，李有財等人依舊膽敢濫倒垃圾，表示這些人沒有在怕的。



