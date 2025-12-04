打臉陸官煤「0人開唱假消息」！濱崎步御用美容師反擊了 揭鼻酸內幕

娛樂中心／台北報導

中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。不料，中國媒體紛紛報導這是「假消息」，讓濱崎步御用美容師看不下去，發文怒斥明明就有「無人演唱會」，「最不服氣的應該是她本人（濱崎步）！」

濱崎步上海演唱會遭取消，空場唱完整場，IG狂轉發「繁體中文報導」。（圖／翻攝自濱崎步IG）



濱崎步11月29日上海演唱會已經有1萬4千多名觀眾購票，然而11月28日卻被臨時通知取消，。濱崎步11月30日晚間也在IG發文，標註地點為「上海」，貼出多張演唱會現場照片，可以看到台下雖然空無一人，濱崎步仍對著空座位唱完整場演唱會。然而中國官媒《澎湃新聞》昨（1）日卻發文稱「濱崎步一個人演唱會是不實訊息」，這則報導連許多中國網友都看不下去。

如今濱崎步專屬的隨行美容師高橋美香則氣憤發文，還原當時情況，稱即便台下沒有觀眾，濱崎步仍在所有成員面前低頭請求「請讓我們演出」，然後站上舞台，「最不服氣的應該是她本人。」高橋美香說，在開場時，升降機升起之前，濱崎步靜靜地流下眼淚，這一幕讓所有工作人員都想著「我們不能在這裡哭...」，所以大家還是忍著淚水把她送上台，齊心協力完成了為這一天準備的所有內容，「直到最後的安可曲為止，都是最棒的現場表演！」高橋美香說，「真的、真的很想讓歌迷會和所有粉絲們看到這場Live，這場充滿濱崎步對粉絲們愛的Live，真的很想讓大家看到...」。

