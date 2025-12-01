打臉高市早苗？中國外交官「手插口袋不屑送客」畫面曝…會後急赴日企擁抱示好

日本首相高市早苗。圖／翻攝自FB／首相官邸

日本首相高市早苗近日因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，也有不少中國航空推出免費退票的措施，中日關係持續緊張。不料，中國外交部亞洲司司長劉勁松最近在接待日本外交官時，「雙手插口袋」的送客畫面再度引發討論，又傳出他在會談結束後隨即前往日系企業，傳達「希望日本企業在中國安心經營」的訊息。

劉勁松「雙手插口袋送客」照瘋傳！中日外交氣氛再降溫

中國官媒《中央廣播電視總台》旗下的新媒體新聞專欄帳號「玉淵譚天」18日在微博上PO出一則中國外交部亞洲司司長劉勁松，與日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰會面的照片，只見劉勁松則在會談結束、為下午2時許離開中國外交部的金井正彰一行人送客時，雙手插入口袋，表情很是不屑一顧；至於金井正彰則是嘴角苦笑，微微朝劉勁松低頭，照片曝光後頓時在社群媒體上瘋傳，認為劉勁松的送客態度非常跋扈。

劉勁松（灰色西裝）雙手插口袋的送客態度引起熱議。圖／翻攝自微博／玉淵譚天

不過，根據日媒日經新聞報導，劉勁松與金井正彰的會談結束後，就前往遼寧省大連的日系企業據點進行視察，在視察過程中聽取日企人員對中國內地業務現況的報告，還在視察結束時與負責人擁抱，似乎試圖營造友好氛圍。

對此，日經新聞分析，中國目前似乎不希望政治領域的中日對立蔓延至中國國內的生產與銷售，而且面臨內需不足、外資投資低迷，中方應希望將經濟衝擊降至最低。事實上，中國國務院總理李強11月初在上海舉行的中國國際進口博覽會上，也積極呼籲外資企業增加對中國的投資；專家認為，中日關係緊張的影響可能擴散至製造業領域，若中國對稀土出口實施管制，將直接衝擊多家日系企業的供應鏈。

高市早苗答詢引發中日關係緊張始末

日本首相高市早苗11月7日在國會暗示「若中國攻擊台灣，東京可能採取軍事層面的因應措施」。此言一出立馬引發北京強烈不滿，並透過外交管道抗議，中國官媒也陸續報導，至少2部日本電影的上映被推遲，許多文化交流活動緊急延期或中止，北京日前也正式建議國民避免赴日旅遊。

消息傳出後，中國各大航空公司也推出免費退票措施，許多團客紛紛取消日本行，讓許多中國旅遊社苦不堪言，不過日本觀光廳則指出，目前只有約12%的中國旅客是參加團體行，遠低於10年前的4成以上。對於中國實施的一系列反制措施，日本經濟安全大臣小野田紀美更是老神在在地回應：「過度依賴一個會在不滿時發動經濟脅迫的國家，是非常危險的。」



