打臉黃國昌軍購只需3千億 國防部公布1.25兆細節

民眾黨黨主席黃國昌閃電率團訪美返台後，他表示，反對民進黨版1.25兆軍購決心更強烈，民眾黨將自提軍購版本。黃國昌透露，1.25兆軍購嚴重缺乏資訊透明，其中有相當高比例與對美軍事採購無關，實際涉及軍購的僅有5項，合計約3000億元。國防部駁斥，國內產製部分約3000餘億元，其餘為對外採購，所謂「對美軍購只需3000億」並非事實。籲請國人理性審視，全民共同支持國家安全！

對此，國防部回應，國軍自2026至2033年間，以軍購、商購及國內產製等編列最高上限 1.25兆經費，籌購精準火砲等七類裝備。其中，國內產製部分約3000餘億元，其餘為對外採購，所謂「對美軍購只需3000億」並非事實。

國防解釋，目前M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、ALTIUS反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈、拖式2B反裝甲飛彈，美方已進入知會國會程序，另仍有4項軍購案正加速內部審查。

