打臉黃國昌！國防部揭1.25兆預算真相 僅3千億在台生製

國防部副部長徐斯儉今日強調，僅3000多億是對美軍購，這個「絕非屬實」。實際上1.25兆預算裡面，僅3000億左右是「在台生製」，其餘都是向外採購，與外界所說「剛好顛倒」。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕藍白立委阻擋1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」付委審查，民眾黨主席兼立委黃國昌訪美後，更對外瞎扯對美軍購僅需3000億元，慘遭美國在台協會發文打臉。國防部副部長徐斯儉今日強調，僅3000多億是對美軍購，這個「絕非屬實」。實際上1.25兆預算裡面，3000億是「在台生製」，其餘都是向外採購，與外界所說「剛好顛倒」。

徐斯儉在行政院會後記者會表示，國防部要分5點來說明，首先為何要編列「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，一是台灣面臨的威脅越來越升高，本部希望透過一次性的預算配數，來確保資源穩定集中，加速獲得我國所需的裝備及能力，形成能夠應對威脅的即戰力。

廣告 廣告

徐斯儉指出，這一次的採購特別條例，這裡面沒有黑箱作業，沒有空白授權。因為條例要立法院通過以後，授權給我們編列預算，後續還有預算審查，所以不可能有空白授權，1.25兆只是一個上限，後面還會根據預算編列逐條來審查。

徐斯儉談及，第二是保密規定，根據「國家機密保護法」及美方的規定，需等待美方政府對外公布後，我們才可以將個別購案對外公開。「前陣子美國行政單位告知有5案會通知國會，還沒公布的我不能說，只能說還有4案還沒通知國會，因此現在不能整體對外說明，這有涉及法律的原因，不是黑箱作業」。

徐斯儉進一步說，有委員質疑不向國會說明，但問題是現在條例尚未付委，我們沒有機會說明，國防部願意說明，但必須在正當程序裡面說明，所以現在有點鬼打牆。我們有最大善意解決難題，立法院外委會召委王定宇已安排下週一以「機密會議」形式向立委進行「機密」說明。而且這不是審查，是機密會議的說明。

徐斯儉指出，如果條例付委或通過，國防部會擬定以哪些項次、數量來編列後續預算，這些會在機密會議說明，所以不是我們不願意說明，是要給我們一個合法說明的機會，希望能夠趕快付委。

徐斯儉強調，因為條例只有一個總金額上限的授權，所以現在不可能對外說明具體金額，但不代表軍方沒有預擬，這個預擬因為條例還沒有通過，所以不能向外說明，但絕非外界所說，1.25兆預算僅有3000餘億是對美軍購，這個「絕非屬實」。

「如果要說一個數字的話，1.25兆當中，有3000多億在台生製！」徐斯儉說， 如果條例通過後，會有3種方法，第一種是「軍購」，意即中華民國政府透過美國政府，向美國廠商購買。換句話說，不是中華民國政府直接向美國廠商購買；第二種是「商購」，這會公布、招標，然後再公布價格。第三種是「在台生製」，實際上1.25兆裡面，只有3000億左右是「在台生製」，其餘的都是向外採購，所以與外界所說的「剛好顛倒」。

徐斯儉談及，關於最後一點，預算的編列是多麼複雜的過程，它是需要跟多方縝密協商及科學編列以後，根據國防部對外部威脅所擬定的防衛戰略及建軍的建軍來編列預算，所以這不是隨隨便便編列的，而是跟整體戰略規劃相關的過程，希望國人聽信我們的說明，不要聽信外面的」。

關於「在台生製」部分，行政院發言人李慧芝指出，之前有經過相關評估，這部分可創造9萬多個就業機會，有4千億元附加產值，完全可以讓我國國防產業業更強大，更具有韌性，整個特別條例在這方面都有考慮到。

【看原文連結】

更多自由時報報導

連AIT都罕見公開打臉 葉耀元諷：黃國昌「是要演給誰看」？

黃國昌稱自提國防特別條例 黃智賢嗆不要臉：你是文盲還是法盲？

白營稱我對美軍購「只需」3千億… 國防部：國產3千億 其餘對外採購

白營稱特別預算「只需」3千億 國防部：國產3千億、其餘對外採購

