打臉黃國昌！拋新北「都更新三箭」 議員曝真相：政見不是剪貼重發

民眾黨主席黃國昌投入2026年新北市長選戰，不僅在新莊成立的競選總部，更在今（6）日上午召開「政見記者會：新北都更新幹線 快速效率三新箭」記者會。不過，民進黨新北市議員翁震州在臉書指出，內容多數都是現任市長侯友宜去年（2025）提出、也正在執行的事情，只是換個名字重新包裝上架而已；他更喊話，政見不是剪貼重發，更不是把現況當成願景。「要談城市治理，還是先把最基本的功課做好」。

翁震州在臉書提到，今早黃國昌在政見記者會上提出所謂的「都更新三箭」，但內容多數都是侯友宜去年提出、也正在執行的事情，只是換個名字重新包裝上架而已。

更讓人訝異的是，翁震州也說，同為新北市議員的陳世軒，竟然還拿海砂屋來當例子，忽略了新北市早通過「新北市都市更新權利變換實施者申請拆除或遷移土地改良物辦法」修正案，針對危險建物都更，經過相關程序，即可執行強制拆除不同意戶，加速消弭危險環境。

最後，翁震州強調，政見不是剪貼重發，更不是把現況當成願景。要談城市治理，還是先把最基本的功課做好吧！





