打臉黃國昌！綠立院黨團狠酸「不曾有冷的營養午餐」：顯然不了解地方

記者楊士誼／台北報導

有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌，先前提出政策「要讓小朋友可以吃到熱騰騰的營養午餐」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（8）日諷刺，幾十年來學校未曾供應冷的營養午餐，黃國昌顯然對地方政府所要做的事務不夠瞭解，對經費與其來源不夠清楚、沒有辦法理解。

鍾佳濱上午受訪時被問及，各縣市財力分級因財劃法而大洗牌一事時指出，任何遊戲規則改變都造成參賽者優劣的改變，這是無庸置疑的。財劃法始終是中央跟地方，針對國家財政尋求「不盡滿意，但勉強可以接受相對較公平的方式」以分配財源，過去過度將焦點放在規則導致誰分得多、誰分得少，核心問題還是「你分得多或少，跟你要做的事情夠不夠用」。重點是中央或地方該做的事情，有無辦法透過合理財政分配找到對應的財源執行。

鍾佳濱也提及，黃國昌先前曾說「要讓學童吃到熱的營養午餐」，但幾十年來學校未曾供應冷的營養午餐。為何會跑出這樣的政見？顯然對地方政府所要做的事務不夠瞭解，對經費與其來源不夠清楚、沒有辦法理解。他也表示，行政院的版本不見得完美，但至少是綜合過去多年經驗與地方經驗，是值得立法院好好審議的，再次呼籲將院版財劃法拿出來共同審酌。

另針對F-16失事，鍾佳濱強調，原因尚待調查，在調查結果出爐前各種因果連結都沒有必要，現在最重要的就是飛官的安全，也應秉持先救人、再找出問題與提出解方的原則。他也表示，支持國防就從預算跟條例付委審查開始，找出問題的解方。

