打臉！不挺國民黨團修法放寬中配參政權 盧秀燕：公職和民代應唯一效忠中華民國

對於中配參政，台中市長盧秀燕明確表態，公務人員或民意代表應以中華民國為唯一效忠對象，「當然應該只有一個國籍，就是中華民國國籍」。（資料照片／台中市政府提供）

國民黨立院黨團有意修改《國籍法》放寬中配參政權，並縮短入籍時間至4年，對此，國民黨籍台中市長盧秀燕在議會答詢時明確表態，公務人員或民意代表應該以中華民國為唯一效忠的對象，「當然應該只有一個國籍，就是中華民國國籍」。

國民黨立院黨團有意修法放寬中配參政權，引發討論，綠營更強烈質疑此舉大開後門，讓中共有機會滲透我國政壇。

對此，民進黨台中市議員陳淑華、江肇國24日在市政總質詢時，詢問盧秀燕的態度，盧秀燕正面回應，表示公務人員或民意代表應該以中華民國為唯一效忠的對象，「當然應該只有一個國籍，就是中華民國國籍」。

盧秀燕進一步說，公職或民代如果有其他國籍是不應該的，「不管是哪一個國籍，包括中國、美國、日本跟任何國家」。另外對於中配入籍年限縮短的議題，盧不評論。



