打臉「匿蹤機剋星」神話！委內瑞拉遭入侵 曝中軍事「這幾大」漏洞......

委內瑞拉總統馬杜洛與押送他的美國武裝人員。 圖：翻攝自 X《Power to the People》

[Newtalk新聞] 美軍近日發動代號為「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的跨軍種突襲，成功在委內瑞拉境內生擒總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其夫人。據《大紀元新聞網》報導，專家分析認為，這次行動不僅體現美軍電子戰與聯合突襲能力的大幅提升，也暴露出中共軍工裝備在技術整合、材料品質及體制運作等方面的結構性問題。相關表現與中共官方此前對其裝備能力的宣傳形成反差。

廣告 廣告

根據美東時間 1 月 2 日晚間消息，美國總統川普下達密令，動員包括空軍 F-22、F-35 匿蹤戰機，海軍 EA-18G 咆哮者電戰機，以及 B-1B 戰略轟炸機在內超過 150 架戰機，從西半球 20 個基地同步起飛。

美國海軍 EA-18G 咆哮者電子戰飛機。(示意圖) 圖:翻攝自騰訊網

美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）上將證實，核心突擊任務由陸軍「三角洲部隊」擔綱。美軍於凌晨 3 時 20 分成功控制馬杜洛夫婦並押離，全程耗時不到 5 小時。

委內瑞拉長年部署由中國電科集團研發的 JY-27 米波雷達及 JYL-1 遠程監視雷達，曾宣稱是「南美最現代化防空網」，能有效反制美軍隱形戰機。不過就在 2025 年 11 月，中媒才大肆宣傳該雷達曾探測到 F-35，將其譽為「匿蹤機剋星」。然而在實戰中，該防空網不僅未能發揮預警功能，多處軍事設施更在第一時間遭美軍精準壓制。專家指出，這顯露了中製裝備在技術整合與電子對抗（ECM）中的嚴重缺陷。

委內瑞拉從中國買的JY-27A反隱型雷達 圖 : 翻攝自浮沉歐羅巴

台灣國防安全研究院研究員沈明室分析，「美軍此次行動所展現的電子戰與夜間突襲能力，較海灣戰爭時期已有顯著提升。」他分析，美軍可能首先使用電子戰手段干擾委內瑞拉防空系統，隨後破壞其導彈與通信設施，再以低可探測方式直接突入目標區域實施抓捕。

沈明室指出，「美國方面可能已掌握中國現役多型防空系統的技術參數或運作弱點。」他同時提及，中共部分電子戰與防空技術源自俄羅斯。儘管俄羅斯 S-400 系統被官方宣稱具備較高效能，但在此前印巴空中對峙中，印度方面曾聲稱通過規避或干擾削弱其效果。此次事件既可能反映美軍技術優勢，也可能與委內瑞拉操作能力不足或裝備本身存在缺陷有關。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

馬克宏痛罵美背棄盟友「新帝國主義」! 川普 : 我不需國際法 只要「這個」….

(影) 每人發「7 美元」平亂? 伊朗示威蔓延 第三大城也淪陷 傳高官相繼潛逃