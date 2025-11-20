打臉「大賣空」本尊 輝達財務長、科技分析師反駁折舊質疑

人工智慧（AI）晶片大廠輝達週三公布亮眼財報，一舉提振全球股市。精準預測2008年金融危機而出名的電影《大賣空》主角原型貝瑞仍指控，領先的AI公司和超大規模資料中心業者透過會計手段誇大收益，且大型科技公司低估AI資本支出 (capEx) 折舊，但輝達財務長柯蕾絲出面駁斥，強調輝達CUDA軟體能延長繪圖處理器（GPU）的使用壽命。晶片分析師和業界人士也認為，GPU折舊速度沒那麼快。

綜合Business Insider等外媒報導，貝瑞指稱，科技巨擘為壓低折舊費用，拉長了晶片使用周期，以衝高獲利。不過，柯蕾絲週三在輝達法說會上表示，多數AI加速器要是沒有輝達的CUDA軟體與多用途架構，隨著模型技術演進，幾年內就會過時，但輝達的CUDA軟體讓6年前出貨的輝達A100 GPU現今依舊利用率滿載。

晶片折舊問題在於，新GPU問世後，舊款GPU的價值將減，雲端業者必須計入折舊來反應這種情況。折舊速度愈快，對盈餘衝擊愈大。投資人擔心GPU使用壽命只有一或兩年，但雲端業者以5到6年周期來計算折舊，這種會計配比不當，可能會在幾年後重創AI產業盈餘。不過，伯恩斯坦首席晶片分析師羅斯根在報告中寫道：「GPU使用大約六年仍可獲利，多數超大規模資料中心的折舊計算是合理的。」

羅斯根等分析師解釋，相較於透過雲端出租GPU的市價，AI資料中心的GPU運作成本「非常低」，這讓長期使用舊款GPU的「邊際收益」相當高。邊際收益是指扣除變動成本後的營收，為評估產品獲利能力的常見方法。就算每代GPU的性價比出現實質改善，業者仍可用五年前的A100晶片，輕鬆賺取獲利；這代表五六年的折舊週期是合理的。輝達的A100晶片在2020年推出。

雲端服務業者Lambda主管羅威也提到，GPU有效壽命可以拉長到七或八年，方法是延長保固期和重新部署這些晶片。GPU保固期通常為五年，一旦故障可以替換新品，能延長整體晶片使用期限。另外，打造最新款的AI模型固然需要最新最強的GPU，但要讓這些模型持續運作，進行推論功能，則未必需要最新晶片。

貝瑞的論點也遭到其他市場專家的質疑，與貝瑞共同出現在電影《大空頭》中的投資者艾斯曼直指貝瑞關於延長折舊期的擔憂「並不那麼重要」。此外，投資人的另一憂慮是，舊款GPU較耗電，業界將偏好新款GPU，會加劇折舊問題，但資料中心營運商Crusoe主管梅納說，並非如此。舊款GPU能便宜購入，雖然耗電，但考量到全部成本，舊款GPU的營運成本往往較低。