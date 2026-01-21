打臉30秒說詞！綠委調監視器還原時間軸：黃國昌帶走機密文件1分15秒 長達42秒拍不到

民進黨立委陳培瑜、沈伯洋調閱監視器。楊亞璇攝



立法院外交國防委員會19日召開機密會議，民眾黨立委黃國昌將國防機密資料帶出會議室，引發爭議，民進黨立委陳培瑜、沈伯洋今天向警衛隊調閱監視器畫面，但立法院秘書長周萬來只同意觀看、不能翻拍，兩人會後轉述指出，黃國昌帶著機密資料走出國防外交委員會，到黃國昌走回委員會門口，全程1分15秒，絕非黃國昌宣稱的30秒，且不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒，時間足以把夾帶出去的國防機密資料翻拍完成。

立法院外交國防委員會19日舉行秘密會議，邀請國防部長顧立雄列席報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」並備詢。黃國昌遭民進黨立委林楚茵爆帶出機密資料，所幸第一時間追回，黃國昌透過臉書發文稱不小心帶走資料，30秒就發現，「沒想到沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧」，下午出面再度回應指出，他走到樓梯口時，自己發現將國防部的書面資料連同準備的資料一起帶走，隨即掉頭返還資料。

陳培瑜表示，黃國昌攜帶國防機密走出委員會，他向立院駐警隊申請調閱、複製監視器影片，但周萬來只允許申請人入內觀看，不能翻拍與複製，所以她只能用文字，向大家報告時間軸與狀況：

10點40分05秒 黃國昌帶著機密資料走出國防外交委員會。

10點40分21秒 走下樓梯，身後跟著兩個助理，其中一位手上有兩支手機，走下樓梯後就是沒有監視器的角落。

10點41分03秒 黃國昌和一位助理走上樓梯，準備回委員會。

10點41分20秒 黃國昌走到委員會門口，軍官剛好衝出來拿資料。

陳培瑜強調，全程1分15秒，絕對不是黃國昌宣稱的30秒，不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒，時間足以把夾帶出去的國防機密資料翻拍完成，當天她也有去參加會議，所以知道有幾張資料，但基於機密，她不能透露篇幅，但她可以篤定，42秒絕對足夠拍完所有資料。「我就問，黃國昌有沒有翻拍機密資料？有沒有外洩出去？請黃國昌出面向國人說明清楚！」

陳培瑜表示，很可惜，在樓梯間因為沒有攝影機，不知道黃國昌跟他的兩位隨行助理，手上拿著兩支手機，到底在樓梯間做了什麼事情，黃國昌又是為什麼突然想到要回頭？「是不是有可能偷拍完了，然後趕快再回頭，製造一個『他只是假裝忘記，所以帶走了』這個看起來像是低級錯誤的行為？」

沈伯洋說明，國防外交委員會是在紅樓的三樓，攝影機只有兩個，對著不同方向拍，樓梯間是沒有攝影機的，黃國昌整個離開的時間將近一分半鐘，攝影機沒有拍到的時間是42秒，光是攝影機沒有拍到的時間都比黃國昌講的30秒要來得更長，軍官衝出來要拿資料這個動作非常明顯。

沈伯洋說，大家一定最好奇的就是，因為黃國昌說自行繳回，他昨天就一直不斷地強調，「攝影機照不到黃國昌的內心啦」，不知道黃國昌的內心世界在想什麼，但客觀能夠看到的就是黃國昌把機密資料帶出去，說真的也不是秒數的問題，1秒、2秒都是違規、都是攜出，議事規則48條規定就是不得攜出。

最後，陳培瑜表示，要鄭重對立法院長韓國瑜與周萬來表達抗議，她向駐警隊申請調閱與複製監視器畫面。但周萬來卻只同意調閱，不同意複製，攸關國家機密是否外洩，為什麼不能讓社會大眾釐清事實？而且依據「立法院維護院區安全數位錄影系統影像資料管理要點」，只要秘書長周萬來核可就可以複製，為什麼韓國瑜與周萬來要包庇黃國昌？

陳培瑜直言，機密不被重視，現在想要看監視器卻變成了機密，連黃國昌走出去的這一段都要變成「比國防機密更機密」的機密，而這個機密的主導權卻在周萬來跟韓國瑜的手上，民進黨團完全沒有辦法接受，到底周萬來有沒有這個權力可以行使這樣的職責？也要問韓國瑜，難道一個幕僚長可以質疑立法委員要做的事情嗎？真的太荒謬了！

陳培瑜也說，民進黨立委黃捷委員當時的事件，韓國瑜直接下令要徹查、調閱相關監視器，後來他們就修改調閱監視器的辦法，相關的複製必須有司法單位提出，這件事情也非常的荒謬，請周萬來跟韓國瑜想一想，黃國昌的這個行為有沒有洩漏國安機密的風險？有沒有相關司法的問題？如果韓國瑜的判斷是沒有，那民進黨團會認真討論，是不是要對黃國昌提出相關的檢舉跟告訴，讓司法單位來介入調查。

