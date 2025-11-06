打臉COVID-19起源陰謀論 巴西蝙蝠體內驚現「雙胞胎」病毒

在拉丁美洲廣泛分布的帕氏裸背蝙蝠。 圖：翻攝「X」@aigverte

[Newtalk新聞] 疫情陰影再臨？《彭博社》（Bloomberg News）獨家揭露，日本與巴西科研團隊在巴西雨林深處的蝙蝠體內，發現一種新型冠狀病毒BRZ batCoV，其棘蛋白關鍵結構與SARS-CoV-2幾乎一模一樣，僅在「弗林蛋白酶切位點」（FCS）差一個胺基酸，即是2019年COVID-19新冠病毒高效感染人體的「致命鑰匙」！

這項尚未經其他科研單位驗證的研究顯示，BRZ batCoV是美洲蝙蝠中首度出現功能性FCS的冠狀病毒，意味著南美野生動物可能獨立演化出與COVID-19相同的「入侵武器」。研究人員從70隻帕氏裸背蝙蝠（Pteronotus parnellii）腸道樣本中分離病毒，樣本採自2019年5至8月，與武漢首例爆發時間高度重疊，令人不寒而慄。

《彭博社》強調，此發現直接證明關鍵病毒突變可「純天然」發生，無需實驗室操縱，打臉疫情起源陰謀論。但科學家同時警告：儘管目前無證據顯示BRZ batCoV已感染人類，其潛在傳染力尚未測試，一旦溢出，後果難以預料。

參與調查的日本關西大學病毒學家直言：「這提醒我們，冠狀病毒的進化比想像更複雜，南美洲絕非安全地帶。」研究呼籲全球立即擴大拉美蝙蝠病毒監測，避免下一次「COVID-19」從雨林竄出。專家憂心：若再輕忽野生動物監控，歷史恐將重演。

