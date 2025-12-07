打著「搜救演練」名義 中國公務船闖入台灣灘

中方本次參與行動的公務船共有三艘，包括「海巡06」、「海巡0802」等兩艘海巡船，以及一艘「東海救115」遠洋救助船。 圖：翻攝自 中新社

被視為澎湖漁民重要漁場的台灣灘，近日竟成為中國公務船「搜救演練」與「專項執法」的目標。據中國《中新社》報導指出，中國福建海事局已聯合中國交通運輸部東海救助局，昨（6）日在「台灣灘」海域舉行「搜救應急演練」，緊接著展開台灣海峽中部海域的「專項執法行動」，對台灣灘及台海中部等海域進行巡查。

據報導披露，中方本次參與行動的公務船共有三艘，包括「海巡06」、「海巡0802」等兩艘海巡船，以及一艘「東海救115」遠洋救助船。《中新社》更發布了由無人機拍攝的相關照片，指這次「專項執法行動」的巡查範圍，包含台灣灘、台灣海峽中部、通航密集區、以及事故多發區等海域。

根據台灣國家海洋研究院的公開資料顯示，台灣灘的面積約 8800 平方公里，屬於台灣領海與經濟海域，是澎湖漁民的重要魚場。台灣灘大致位於澎湖七美西南方約 55 公里處，屬於海床淺丘，平均水深僅約 8 至 40 公尺，與周邊海床相較深度相對較淺，中方則稱其為「台灣淺灘」。

然而，近年來，這個海域一直飽受生態浩劫的威脅。據資料顯示，中國採砂船長期在此盜採海沙，已對水文、海洋生物以及棲地的珊瑚礁砂石結構造成嚴重衝擊。而本次中國公務船選在盜砂船猖獗的台灣灘進行「專項執法行動」，時機點十分敏感，令人擔憂中國意圖藉由「執法」名義，進一步將台灣灘納入其常態管轄範圍。

這也並非中國公務船首次在此區域進行大規模行動。據資料指出，在此次行動之前，中國曾於去（2024）年 8 月中旬，同樣由福建海事局及東海救助局共同舉行過長達 30.5 小時的「2024 年台灣海峽海上巡航執法行動」。當時，中方聲稱主要任務包括巡查台海中部海域航路，「實施交通組織和管控，點驗過往船舶」等，參與船隻組合與本次行動完全相同。

