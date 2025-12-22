打虎拍蠅雙管齊下 陸反腐最新數據：今年已查處62名中管幹部

大陸持續推進反腐敗工作，中央紀委國家監委今年通報62名中管幹部被查，前三季度全國紀檢監察機關立案省部級幹部90人，較去年同期大幅增長。江西省政協副主席尹建業任上被查，廣西壯族自治區政府原主席藍天立被開除黨籍和公職，國家中醫藥管理局原局長于文明被移送檢方審查起訴。

中央紀委國家監委今年通報62名中管幹部被查。（示意圖／翻攝大陸國家監察委員網站）

綜合大陸媒體22日報導，北京科技大學馬克思主義學院院長、廉政研究中心主任宋偉表示，最新數據充分反映大陸堅定不移推進反腐敗鬥爭的決心，明確傳遞反腐敗高壓態勢不會改變的清晰信號。金融、能源、煙草、基建工程等領域成為查處重點，中國銀行原副行長林景臻、國家煙草專賣局原副局長張天峰等腐敗分子被嚴厲查處。

北京大學公共政策研究中心副主任莊德水指出，重點領域和關鍵環節的腐敗問題仍然易發多發，反腐敗鬥爭的深度與廣度不斷拓展。紀檢監察部門聚焦基層微腐敗，深化校園餐、醫保基金管理、養老服務等方面突出問題治理。

黑龍江紀檢監察部門搭建違規領取職業技能培訓補貼監督模型，重慶各方築牢中小學校園食品安全和膳食經費管理機制。莊德水認為，通過系統施治重點解決群眾身邊的腐敗問題和不正之風，保障民眾切身利益，也對潛在腐敗分子形成震懾。

習近平任上大力 推進反腐敗工作。 （資料照／《美聯社》）

今年前10個月，大陸共查處違反中央八項規定精神問題21萬9762起，批評教育和處理28萬6528人，其中黨紀政務處分19萬6163人。宋偉分析，各地在處理問題過程中更具系統思維，形成有效閉環，極大提高反腐敗工作效率。

據報導，大陸形式主義、官僚主義問題依然突出。12月初曝光5個子虛烏有的名字及其背後公示中的亂象，虛構身分占據評審席位不僅直接竊取公共資源，更可能為腐敗鋪路。受訪學者表示，形式主義、官僚主義問題存在頑固性、隱蔽性，不僅損害制度嚴肅性，更會影響政府公信力，後續需進一步加大整治力度。

