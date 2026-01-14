打記者飆孕婦！文傳會副主委林益諄遭開除 他「4字」揭國民黨用人原則

政治中心／程正邦報導

國民黨文傳會近日爆發重大人事大地震！原任文傳會副主委、基隆市前議長宋瑋莉之子林益諄，因涉及與攝影記者爆發肢體衝突，更被爆出在辦公室內集體霸凌下屬，甚至拍桌飆罵懷孕 5 個月的女黨工，引發黨內強烈反彈。國民黨主席鄭麗文獲悉後，為平息眾怒火速開鍘，並傳出將由資深媒體人尹乃菁臨危受命，接任副主委一職，試圖挽救崩盤的媒體關係與內部士氣。

王義川指出，記者會擋媒體鏡頭是大忌，林益諄遭攝影大哥喝斥，竟情緒失控幹對方拐子。（圖／新台派上線）

「我是副主委！」自拍棒擋鏡頭竟與記者互毆

這起風波的導火線，始於國民黨主席鄭麗文南下高雄參加黨慶活動。據媒體報導，當時隨行的林益諄為了搶拍畫面，手持自拍棒多次衝到第一排擋住媒體鏡頭。現場電視台攝影記者三度提醒、斥責，要求其蹲下以免影響拍攝，林益諄卻疑似官威發作，當眾嗆聲「我是文傳會副主委」，隨後更在現場「瞪」記者長達 15 分鐘。

廣告 廣告

肢體衝突隨即爆發。據悉，林益諄在活動中對記者「幹拐子」挑釁，雙方爆發劇烈扭打，驚動現場眾人，最後甚至傳出驚動立法院長韓國瑜辦公室幕僚出面協調。民進黨立委王義川在三立政論《新台派上線》節目中直言，這在媒體圈是大忌，更嘲諷：「之前有發言人是跪在地上不擋鏡頭的，林益諄卻自以為是，攝影大哥想說這屁孩是誰？怎麼這麼不上道！」

林益諄在辦公室爆走，罵哭懷孕５個月的女同事，聲音大到外面都聽得到，遭投訴。（圖／新台派上線）

逼黨工創網軍 飆罵懷孕同事嚇哭求援

除了對外失禮，林益諄對內的領導風格更被指控為「職場霸凌」。報導提到，林益諄要求新媒體部成員每人必須成立 20 個網軍帳號，引發同仁反彈。部分黨工認為其職責是拍片、剪片，不應淪為網軍，林益諄因此在辦公室失控。

他不僅大聲咆哮、拍桌摔東西，聲音大到整層樓走廊都聽得見。更恐怖的是，一名懷有 5 個月身孕的女同事也被叫進小房間痛罵，嚇得該同仁驚恐落淚，躲在室內向外傳訊息求救。此事驚動主席辦公室，鄭麗文隨即下令林益諄「先回家休息」，並於本月 12 日確認由其請辭離職。

呂家愷則感嘆，林益諄是政治世家出身的小孩，應該很懂得和媒體互動的眉角，怎麼會發生這種事。（圖／新台派上線）

3Q 哥酸：不要人才要奴才 尹乃菁接棒救火

針對這起人事崩盤，立院榮譽顧問「3Q 哥」陳柏惟語帶諷刺地表示，國民黨的用人原則很特別，寧可開除有戰力的人才（李正皓），也要用這種「背景硬」的世家子弟。他直指國民黨的人才選拔機制出了大問題，才會讓「頭大」的林益諄凌駕在專業之上。

國民黨新北市議員呂家愷則感嘆，對於這種霸凌行為感到羞辱，文傳會的老黨工與媒體記者本應是合作關係，卻被林益諄搞到全面對立。他認為林益諄雖是政治世家出身，卻連最基本的媒體禮儀與政治竅門都不懂，「國民黨位置很多，他應該回基隆老家再去歷練」。

呂家愷說，國民黨的位置很多，林益諄比較適合回基隆老家再歷練學習，「韓信一開始也是不受項羽重用」。（圖／新台派上線）

隨著林益諄黯然下台，國民黨已證實將延攬資深媒體人尹乃菁接任。外界觀察，鄭麗文當初大膽啟用新人卻踢到鐵板，如今找來老牌媒體人救火，能否修復與記者的僵化關係，並遏止黨部內部的霸凌歪風，將是尹乃菁上任後的首要挑戰。

更多三立新聞網報導

吳子嘉估藍丟5縣市 徐國勇：相信預言成真「且還會更好」

新竹縣長協調破局！國民黨初選規則曝光：擬3月底前完成全台縣市長提名

請辭獲准！藍文傳會副主委林益諄痛毆記者、罵哭孕婦 相關爭議一次看

被國民黨停權3年變1年！蕭敬嚴喊「問心無愧」 處分內幕曝光

