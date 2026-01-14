打記者、為成立網軍拍桌罵哭黨工 國民黨證實開除鄭麗文幕僚

鄭麗文幕僚林益諄近日爆出毆打記者、痛罵下屬等。（鏡報劉耀勻）

國民黨主席鄭麗文上任不到3個月，卻傳出幕僚、文傳會副主委林益諄與記者打架、在辦公室摔東西、痛罵下屬等，甚至使懷孕的女同仁落淚。對此，國民黨發言人江怡臻回應，主席知道內部衝突後，立刻請副主委離開，也會讓副主委卸下職務。

綜合《風傳媒》《NOWNEWS》報導，基隆前議長宋瑋莉之子林益諄日前於高雄黨慶，因手持自拍棒衝第一排拍攝，疑不了解攝影記者的工作需求，遭三度斥責提醒擋鏡頭，林心生不滿故於活動中怒瞪攝影記者15分鐘後，竟上前去槓該攝影拐子，雙方一度大打出手，甚至還驚動到立法院長韓國瑜幕僚出面解決糾紛。

廣告 廣告

林益諄還要求新媒體成員成立網軍帳號，1人須成立高達20個，但成員認為新媒體工作是來拍攝、剪輯影片，因此不願配合，導致他在辦公室發飆怒吼、拍桌摔東西，甚至飆罵髒話，讓1名孕期女同仁驚恐落淚，女同仁還傳訊息給外面黨工求助後才緊急通報主席辦公室，鄭麗文才即時介入，要求林益諄在家不必進辦公室了。

對此，江怡臻回應，針對與媒體的衝突，黨中央已明確要求注意工作份際。至於黨內戰力整合部分，強化內部溝通，將透過合理調整，確保團隊順利運作。主席知道內部衝突後，立刻請副主委離開，也會讓副主委卸下職務。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

鄭麗文呼籲朝野和解 預告代表國民黨參加總統府前元旦升旗典禮

鄭麗文擬徵召李四川出戰新北 黃國昌、劉和然說話了

鄭麗文鬆口「盼明年上半年訪中」 坦言與習近平見面才會去