「打詐三部曲」啟動 竹縣警聯手律師團助被害求償

警方目標不僅要抓到人，更要幫被害人把錢追回來。





新竹縣政府警察局20日宣布啟動創新打詐「阻、查、償」三部曲，未來除傳統「阻詐」與「查緝」外，將納入關鍵第三部曲「法律訴訟求償」，打造全方位打詐防護網，警局刻正研議委由律師團協助財損達千萬以上的受害者提起訴訟。

縣警局長林建隆說，打詐是需要各方合作，包括全力與金融機構合作，希望將高額財損案件數降低，據統計114年查獲詐欺集團54件、429人，查扣不法利得1億3120萬餘元，攔阻151件、金額1億9537萬元。但還是有發生少數高額財損個案，對於被害人而言，最迫切的需求往往是「拿回被騙的款項」，而非僅僅是嫌犯落網。

林建隆指出，目前已鎖定10案，先從3個最顯著財損高達千萬以上的案例著手，並已緝捕多名詐騙集團犯嫌，將委由律師團，協助被害人向犯嫌提訴訟求償，盡可能為被害人拿回一些財產損失。希望藉由成功案例建立機制，讓前端警方的阻詐以及查緝成為新竹縣創新打詐新機制，不僅可以降低財損，被害人還有補償的措施。

另外，數位發展處長劉奕帆也提到，數發處未來將推出AI 訊息檢測功能。當民眾收到疑似詐騙的簡訊或訊息時，可交由 AI 系統進行分析，系統將提供該訊息的「判斷信度」作為參考指標。此舉能第一時間協助民眾過濾資訊，若仍有疑慮，可再撥打 165 反詐騙專線確認，形成雙重驗證機制。

處長劉奕帆提到，數發處未來部署的智慧守護之眼系統，不僅可強化公共安全，更可延伸至ATM 場域，即時偵測異常行為主動發送警示資訊給相關權責單位，以便即時派員處置，在財損發生前搶先阻斷。

