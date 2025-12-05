打詐下禁令 蔣促檢視成效 鄭酸綠 活成自己討厭樣子

國民黨立委葛如鈞（左起）、林沛祥、許宇甄5日舉行「封殺小紅書，假反詐真鎖國？！」記者會，酸賴政府在台灣蓋「綠色數位長城」。（姚志平攝）

內政部4日無預警宣布禁止大陸社群平台「小紅書」，理由為防止詐騙與資安疑慮，引發各界議論。台北市長蔣萬安5日指出，如果中央認為禁止小紅書能夠遏止詐騙，且對於打擊詐騙能夠有顯著的成效，那應該在接下來1個月內提出打詐成效，甚至要定期檢視並向外界公布。

蔣萬安表示，打擊詐騙當然一定要做，而且大家都會支持，但是標準應該要一致也要合理，尤其台灣也有很多其他的社群平台，充斥更多的詐騙廣告與訊息，因此政府的標準在哪？應該要向外界說明清楚。

蔣萬安提到，有人質疑小紅書是對岸的社群，所以中央做出禁止的決定，「我認為中央對台灣民主、對台灣的年輕人要有信心。」強調台灣的言論自由一直在華人世界引以為傲，如果政府執意要做這樣的決定，「那還能稱我們是『不翻牆的民主』嗎？」

台北市副市長李四川則表示，蔣萬安曾數度表示「兩岸愈緊張愈需要交流」，他完全認同兩岸要多交流、多了解，才不會產生誤會及誤判。

國民黨主席鄭麗文直言，從封殺中天、到現在封禁小紅書，民進黨終究活成了自己過去最討厭的樣子，而台灣一向引以為傲的網路自由、言論自由，都已經被綠營以國安為由箝制、扼殺；民眾黨主席黃國昌呼籲，內政部長劉世芳站出來公開對社會釋疑。

國民黨立法院黨團抨擊賴政府在台灣蓋「綠色數位長城」，並提出三點要求，第一、政府立刻撤回這種擾民又無效的封鎖命令；第二、請內政部以同樣標準封鎖詐騙最多的詐騙網站和釣魚網站；第三、賴清德總統和政府應為打詐不利，向社會道歉。

黃國昌表示，打詐絕對是政府責無旁貸的責任，問題是以詐騙排行榜而論，排名前幾名的臉書、IG、LINE、Threads卻沒被禁，結果在榜上看不到名字的小紅書反而被禁，這到底是什麼標準？真的在打詐，還是有其他考慮？

民進黨立委沈伯洋則強調，抖音沒被禁，是因為有落地，但小紅書沒有落地才被禁，並非因為意識形態。