打詐不分你我他 公私協力共防詐

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【民眾網編輯方笙楠基隆報導】因應「地面師」詐騙案件數量急遽攀升及造成之財產損失甚鉅，為強化識詐之認識及協防，由永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產等公司舉辦「小心房屋詐騙、買賣租才安心」公益講座活動，第四分局受邀派員前往向現場參與活動民眾及房仲人員進行識詐及防詐宣導，藉由近期解說最常見詐騙手法「不動產詐騙」、「假交友投資詐騙」、「假公務機關詐騙」等類型，以提醒在場民眾提高對不動產詐騙手法的辨識，且近期詐騙集團開始鎖定高齡者、獨居者及資訊較弱勢族群，利用話術騙取名下權狀、印章、印鑑證明等資料；一旦資料落入詐團手中，就能被利用辦理抵押權設定、信託登記等法律行為，造成難以挽回的財產損失！

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基隆市警察局第四分局長侯興龍提醒民眾：「權狀不亂給、印章不亂借、印鑑證明不亂交」，詐騙集團常利用被害人短期快速致富心理，假借股票、虛擬通貨、期貨、外匯及基金等名義，吸引民眾加入LINE投資群組，點擊假投資網站或下載假投資APP並投入大量資金，後續再以各項理由拒絕出金，致使民眾遭受財產損害，尤其有「有獲利經驗」、「有內線」、「加入名人群組」等詐欺關鍵字出現，就須特別小心。

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基隆市警察局第四分局呼籲，熟記【反詐三寶】：

1.地籍異動即時通，

2.隱匿地址，

3.指定送達地址。

多認識詐騙型態，可以增加警覺性，若發現疑似詐騙，迅速報警，就有機會攔阻詐騙！如有相關詐騙徵候，可撥打 165 反詐騙諮詢專線進線諮詢，亦可透過本分局臉書粉絲專頁等管道，提供民眾了解最新詐騙手法訊息。