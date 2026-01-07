打詐中心升級 成為政院唯3個常態任務編組

行政院長卓榮泰。 圖：行政院提供（資料照）

[Newtalk新聞] 詐欺犯罪引起國人痛恨，行政院去年底修正「行政院處務規程」，正式將「打擊詐欺指揮中心」列為常設性任務編組，與食品安全辦公室、聯合服務中心併列，成為行政院三個常態任務編組機構。並設置指揮官一人、執行秘書一人、副執行秘書一人或二人，由適當人員擔任。政院近日也將修正的規程送交立法院備查。

政府最早於2016年8月24日於內政部警政署刑事警察局曾成立過任務編組性質的「打擊詐欺犯罪中心」，時任總統蔡英文還參與揭牌活動。但行政院的任務編組的「打擊詐欺指揮中心」則是於2023年5月31日 正式揭牌成立，當時名稱為「行政院打擊詐欺辦公室」。隨後設置要點也歷經2次修正，最後並於去年11月27 日修正「行政院處務規程」第28條，正式將「打擊詐欺指揮中心」列為常設性任務編組，與食品安全辦公室併列，確立其長期運作的法制地位。政院近日也將該處務規程修正送交立法院備查。

政院表示，鑒於近年詐欺犯罪態樣日益多元，犯罪手法及趨勢變化迅速，涉及金融、電信、網路社群平台等面向，對民眾財產安全及社會信任造成嚴重威脅，為統籌跨部會協力防制詐欺犯罪，強化科技應用及與民間合作共同推動防制詐欺犯罪，並完善打擊詐欺犯罪工作延續性及人員經驗累積，因此增設打擊詐欺指揮中心為常設性任務編組，並定明其業務職掌及主管人員。

打擊詐欺指揮中心統籌打擊詐欺犯罪政策及執行策略，協調跨部會打擊詐歁犯罪分工與整合、協調及推動其他涉及打擊詐欺犯罪工作，置指揮官一人、執行秘書一人、副執行秘書一人或二人，由適當人員擔任。

除此之外，行政院常態性的任務編組還有兩個單位，一個是食品安全辦公室，另一個是中部、東部、南部、雲嘉南聯合辦公室。

另外，去年底民眾黨主席黃國昌質疑，衛福部從未成立「少子女化辦公室」。行政院當時則回應，衛福部早在2017年就成立任務編組性質的「少子女化對策辦公室」，到了2018年則進一步拉高層級，由行政院主導提出少子女化對策計畫。

