打詐公聽會提四大主軸 要求數發部搗破「蟑螂窩」非打蟑螂

國民黨立委吳宗憲今(9)日與同黨立委張智倫、林沛祥、葛如鈞共同召開打詐公聽會,質疑打詐預算年年飆升卻成效不彰,要求政府落實「行政先行」,透過四大主軸徹底阻斷詐騙產業鏈。

吳宗憲指出, 今年打詐預算飆升近70億元,是去年的4.6倍, 明年又編列83億元,但民眾收到的詐騙簡訊並未減少, 網路詐騙訊息依舊氾濫,被騙走的錢也難以追回,痛批預算中間的巨大落差令人民質疑「錢究竟花到哪去了」。

吳宗憲提出四大改革主軸:首先,數位治理要有牙齒,數發部不能只做被動下架的「打蟑螂」,而要搗破「蟑螂窩」,應運用立法院通過的打詐專法展現公權力,與平台業者溝通調整演算法,對高風險帳號降流,從源頭截斷詐騙。

其次,虛擬資產必須實質落地。立委批評政府嚴格封鎖小紅書,卻放任真正吸金的境外交易所不管是雙標作法。他要求金管會借鏡「日本模式」,當初FTX倒閉時,日本用戶能拿回資產就是因為強制落地監管、資產信託分離,不能再用「管不到」當藉口。

第三,追贓賠償應列為最優先。法務部應將「追贓、賠償」列為辦案第一順位並簡化發還程序,因為被害人最痛的是「一輩子積蓄拿不回來」。

最後,必須打破詐團「高報酬、低風險」結構。吳宗憲呼籲司法院量刑時應將被害人數、詐騙規模、是否通緝逃匿及實際賠償列入審酌,沒賠償就該重判。吳宗憲已要求行政院一個月內提出具體改善方案。

