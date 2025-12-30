打詐再升級！調查局第4波行動破獲14座機房、洗錢金額破201億

調查局執行第4波打詐行動，破獲14座機房。調查局提供

法務部調查局配合臺灣高等檢察署推動「全國同步查緝電信詐欺高風險案件行動」，於114年10月1日至11月24日執行第4波擴大打詐同步專案，鎖定具集團性、組織性及高危害性之詐欺犯罪，全力展開查緝行動。

本波專案以假投資、不動產詐欺、吸金詐欺、假檢警詐騙及虛擬資產洗錢等類型為查緝重點，並針對不法第三方支付業者勾結詐騙集團、線上博弈集團從事洗錢行為，強化金流溯源調查。行動期間共動員25個外勤處站、逾千名調查官，並由基隆、臺北、士林、新北、桃園、新竹、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、橋頭、屏東及花蓮等15個地檢署檢察官指揮偵辦。

廣告 廣告

本次同步專案共執行68案，規模創歷次新高，搜索253處、約談364人、羈押30人，破獲中繼機房14座、水房6座。查獲詐欺犯罪金額達新臺幣70億餘元，洗錢金額高達201億餘元，另查扣賓士、保時捷等名車8輛、勞力士等名錶14支、名牌包26個，以及銀行與虛擬資產帳戶內不法所得合計1億8,500餘萬元。

調查局打詐破獲名車。調查局提供

調查發現，近期詐騙集團常以未顯示號碼大量撥打電話，假冒監理站、金融機構或戶政機關人員，謊稱個資遭盜用，需轉由檢察官處理，誘使被害人交付個人資料、帳戶資訊並匯款受害。調查局持續以溯源方式追查詐團核心首腦，本波行動中查獲十餘座IPPBX（網路電話交換機）機房，並扣得大量連接室內電話的詐騙設備。

偵辦過程也發現，不少民眾因網戀、求職或經濟壓力誤入陷阱，包括全家投入收受、轉送詐騙設備，或畢業青年誤信高薪工作，在自宅架設詐騙機臺賺取微薄費用，最終淪為詐欺共犯。

調查局呼籲，民眾切勿輕信來路不明的投資資訊或檢警指示，亦不要因求職、借貸或感情因素交付帳戶、存摺或擔任公司人頭負責人。詐騙集團常以「短期高薪」、「免經驗」、「代收款項」等話術包裝犯罪行為，實際上是利用民眾身分進行洗錢，使人瞬間背負刑責與民事賠償風險。

調查局強調，將持續強化跨區域查緝能量，結合金流分析、科技偵查與跨機關合作，全力打擊詐欺犯罪，也提醒民眾主動查證可疑訊息，與政府攜手防堵詐騙網絡擴散，守護自身與家人財產安全。



回到原文

更多鏡報報導

黃子佼和解拚免關仍遭「鎖國」 法官曝延長境管關鍵：有錢有能力逃亡

羅一鈞一句話「我的簽名沒那麼醜」拆穿騙局 神鬼女看護冒官詐財踢鐵板

神鬼夫妻詐保賺7房+260條黃金！ 掃墓踩空、剎車扭傷...花式碰瓷手法曝