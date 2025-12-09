打詐只針對小紅書？ 劉世芳：將邀臉書、Line等業者檢討

內政部日前對大陸社群平台「小紅書」限流，引發台北市長蔣萬安與內政部長劉世芳頻頻隔空交火。劉世芳9日回應，內政部本身就是《詐欺犯罪危害防制條例》主管機關，在法律基礎上來做監管，並強調打詐指揮中心這2天就會找包含臉書和Line等4大平台的法律代理人，檢討防詐成效。（徐佑昇攝）

內政部日前以不配合打詐為由，對大陸社群平台「小紅書」限流，暫定為期1年，引發台北市長蔣萬安與內政部長劉世芳頻頻隔空交火。劉世芳今日出席活動時回應，小紅書是依據《詐欺犯罪危害防制條例》處理，內政部本身就是主管機關，在法律基礎上來做監管。針對外質疑其他平台打詐不力部分，劉世芳強調，打詐指揮中心這2天就會找包含臉書和Line等4大平台的法律代理人，檢討防詐成效。

劉世芳今日至基隆慶安宮做「小橘書」防災宣導，媒體問及小紅書遭禁，外界質疑其他社群平台詐騙金額和數量更高，以及蔣萬安嗆是政治操作等議題。

劉世芳表示，她不針對個人來回應，內政部在處理有關小紅書的部分，就是詐欺犯罪危害防制條例裡面的12條 ，所以現在已經祭出來說限制小紅書1年，不管是在解析或者是在限流方面都有做處理。

劉世芳指出，有的人就會質疑說，那其他包括Line、臉書在打詐有沒有處理？她說，這兩天打詐指揮中心就會邀請四個平台主要的法律代理人，針對外界在反映有關詐騙的案件來檢討。

劉世芳強調，就是平台業者它有落地，有按照台灣的法律監管，內政部就能夠找到他們，然後來做進一步的處理，可回應社會大眾對於打詐的批評跟指教。

至於立委沈伯洋委員表示，因為現行的法律沒有可以直接限制接取網站，所以只能找防制詐騙來限制的看法，劉世芳則回應「正好相反」，站在內政部的立場就是詐防條例的主管機關，所以這是主管機關按照監理法令的基礎來做監管。

至於禁小紅書可能會限制微型電商或影響年輕族群支持部分，劉世芳回應，她一再講到，如果業者是不合法而且沒有落地，其實他潛在的風險剛好更高，而且業者有沒有其他的替代方案？她相信大家都知道是有的。

