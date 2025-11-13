打詐吹哨獎金門檻太高惹議 張智倫：檢討發放條件盡速撥獎金

內政部10月頒布「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」，能否真實促進打詐？各界關注。（示意圖／CTWant攝影組）

國民黨立委張智倫今（13）日表示，內政部在10月1日頒布「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」，砸了新台幣1.3億元當作全民防詐騙獎勵金，結果一個多月過去了，不只獎金發出「0元」，很多第一線執法者還搞不清獎勵方案，真是可惜，呼籲加強宣傳。

內政部10月以行政命令發布「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」，針對防制詐欺犯罪有功人員，還有在詐欺犯罪還沒「露餡」前就「吹哨」的檢舉人發給，若檢舉人親自向偵查機關提出檢舉並製作好筆錄，所檢舉的案件接著經法院判決有罪且刑責為三年以上有期徒刑，檢舉人最高可獲得1,000萬元的檢舉獎金。然而，若是公務員身分上班執行職務所知悉的案件，或是根本檢舉人就是共同犯罪人，另外若被害人就自身被害事實檢舉，還有匿名檢舉或拒絕製作筆錄者，都不在獎勵範圍內。

內政部官員說明，這種獎金會分階段發放，只要符合要件遭刑事起訴後，接下來經判決三年以上有期徒刑的案件，將先核發三分之一獎金，待有罪判決確定後再發給其餘獎金。官員也說，若銀行從業人員成功攔阻款項達10萬元，或是成功攔阻民眾設定不法約定轉帳，每案最高也可獲得1萬元獎金，希望澈底防詐。

張智倫對此質疑，一般實務上對詐騙行為多數普遍輕判，過去約6成被告被判6個月以下有期徒刑或拘役，要判到3年根本難上加難，這樣搞下去恐怕變成徒有具文「看得到卻拿不到」。

警政署副署長李文章則回應，辦法上路一個月已經有申請案件，但是要等起訴後才會核發，作業時間沒那麼快，因此目前已核發獎金「掛蛋」，但不至於完全沒果效；此外，歷來員警破獲詐團，多數可以獲得團體獎金，最高單位還可拿600萬，只是說必須起訴後才可發放，希望多管齊下防詐。

張智倫重申，打詐獎勵不該做半套，應落實制度、速發獎金，並向大眾清楚說明規定，如果發現陳義過高，也要滾動式修正領獎金門檻，好好慰勞辛苦的基層同仁與吹哨者，才是打詐正辦。

