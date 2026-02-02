打詐基隆隊遇雨不停歇 強化民眾識詐防詐觀念

%E4%B8%80 6 300x225 1

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第一分局為強化民眾識詐、防詐觀念，於115年1月31日結合社團法人中華民國薄荷關懷協會舉辦之「第七屆寒冬送暖，圍爐過好年暨獎助學金發放活動」，派員至現場執行安全維護及交通疏導，確保活動順利進行，並同時進行識詐宣導，讓參與民眾也能學習實用的防詐知識。

活動中，警方以淺顯易懂的案例至各攤位向民眾說明詐騙集團常見的「假交友」、「假檢警」等詐騙手法。提醒民眾若於交友軟體中遇有對象以身處國外、需資金購買機票返台，或以轉帳、贈禮為由索取個資、金融卡、存摺等情形，皆為詐騙集團慣用手法，是利用被害人情感信任而騙取高額款項，呼籲民眾網路交友務必提高警覺、謹慎查證。

廣告 廣告

%E4%BA%8C 1 300x225 1

此外，警方也說明常見「假檢警」的詐騙手法，詐騙集團常以假冒公務員佯裝被害人涉及詐欺、洗錢等話術，誘騙民眾寄送存摺、金融卡及密碼，一旦交出，除了本身財物遭到盜領外，帳戶極可能成為人頭帳戶，而導致帳戶被列為警示帳戶，影響信用與後續法律責任。

基隆市警察局第一分局長温基興呼籲，識詐觀念應從日常生活培養，民眾若接獲可疑電話、訊息或轉帳要求，務必多方查證，可立即撥打165反詐騙專線或至派出所進行諮詢求助，共同攜手守護自身及親友財產安全。