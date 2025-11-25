打詐報你知》中華電信客服、檢警、金管會帳戶攏是假 3典型話術騙走婦人8300萬

新北一名李姓婦人掉入詐騙集團編造「假中華電信風險控制部門」、「假165專線人員」、「假檢警」及、「假金管會帳戶」等一連串陷阱，短短3個多月就遭捲走高達8300萬元，震驚社會，提醒民眾若接到類似電話，立即掛斷並撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。

攏是假！婦人3個月被騙走8300萬

據報導，婦人是在今年4月初接到自稱「中華電信風險控制部門」員工的電話，說有人拿她的身份證字號辦門號詐騙，指示他與165反詐騙專線聯絡，踏入詐團設下的圈套。

「假165專員」接手後恫嚇婦人，有人遭詐騙匯到她的帳戶好幾千萬，因此認定她為詐團成員之一，要求她配合調查，加入有詐團成員假扮檢警的LINE群組，要求每天進行回報，並「偵查不公開」為由，要求婦人不能跟任何人談及此事。

隨後「假檢警」恐嚇婦人「不配合辦案就羈押你」，要求將婦人名下銀行存款全轉入「假金管會」幫她開立的銀行帳戶以便監管，並繳交1200萬訴訟擔保金，騙受害者更改網銀帳戶使用者、密碼，並賣掉股票、解除保單，把款項全都匯入帳戶內，直到今年7月間婦人發現群組訊息都沒有人讀，才發現受騙，但短短3個月時間，轉帳約70次，婦人已被騙走8300萬。

3個典型詐騙話術特徵全都中



警方表示，因本案交付方式全部皆為匯款，已逐戶轉出至台南第六分局、桃園中壢分局、八德分局、台中第六分局、高雄林園分局、屏東分局等他轄偵辦。案件受理當下已協助圈存，相關犯嫌已經移送地檢署偵辦，並且積極追查其他共犯溯源偵辦中。

根據警政署過往案例，此案件具備3個典型詐騙話術特徵，包括假冒電信公司員工聲稱身分遭盜用並轉介至假冒的165專線，以權威語氣博取信任，接著稱涉刑事案件，要求將資金轉移至所謂的「公正帳戶」。

警政署呼籲，檢警機關絕不會以電話方式處理扣押財產事宜，若檢警要求要求開立銀行帳戶、開通網銀服務、交付保證金，一定是詐騙，此外也建議，接到接到公家或私人機關來電，先掛斷，再查證訊息正確性，接到不明電話有任何疑慮，務必撥打165查詢。