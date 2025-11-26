打詐報你知》交通違規罰鍰未繳？監理所：3步驟快速判斷真假

麥擱騙！詐騙集團經常以電子郵件假冒「交通違規罰鍰未繳」通知，引誘民眾點擊連結繳費，進而竊取信用卡及金融帳戶資料，造成財產損失，且這樣的老招，詐騙集團一用再用，監理所強調，「交通違規罰鍰不會以電子郵件方式通知繳納」，凡收到交通違規罰鍰未繳電子郵件，一律為詐騙訊息，請勿點擊任何連結，以免落入詐騙陷阱。

Email通知交通違規未繳都是詐騙

日前有民眾又收到來假冒「交通部公路總局監理服務站」的郵件，內容寫道：「經本局日常檢核，查悉您名下車輛仍有一筆交通事件紀錄待處理，為避免影響後續行政作業及相關權益，本局特此提醒，請於期限內完成必要程序，以確保流程順利。」並要求在當天繳交900元的規費，還好民眾夠機警先進行查證，免於受騙。

廣告 廣告

事實上，公路局已於8月時，全面停止使用電子郵件通知民眾交通違規未繳罰鍰等相關資訊，降低民眾誤觸釣魚郵件的風險及避免受騙上當。

簡訊是否為真？三步驟驗證缺一不可

為防堵詐騙集團假冒政府名義發送「簡訊」，高雄區監理所也提醒民眾可透過三步驟快速判斷真假。

第一步，政府簡訊發送號碼為「111」。

第二步，內容開頭會顯示「收訊者手機末三碼」。

第三步，內容開頭會顯示「發送機關名稱」。

透過三步驟驗證缺一不可，可以協助民眾有效辨識簡訊真偽，降低受騙風險。

要求輸入個資、點擊繳費要小心

此外，監理機關發送的簡訊僅為業務提醒性質，絕對不會要求輸入個資或引導點擊連結繳費，且政府機關網站網址皆以「gov.tw」結尾，務必仔細核對網址，以避免誤入詐騙網站。如有收到交通違規或汽車燃料使用費繳納簡訊，務必不要直接點擊簡訊之連結繳費，也不要在不明網站輸入個人資料。

高雄區監理所呼籲，請民眾務必提高警覺，不輕信未經查證的電子郵件或簡訊，以保障個人資料與財產安全，如有疑慮，可撥打警政署「165 反詐騙專線」直接諮詢。