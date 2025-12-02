打詐報你知》假交友詐騙件數11月之冠！詐團營造愛動物形象 台中伯險掉入愛情詐騙

台中市一名60歲張姓男子透過社群軟體結識女網友，卻掉入對方設下的「愛情陷阱」，所幸在前往銀行辦理約定帳戶轉帳時，行員發現有異報警，經員警勸說成功攔阻。

台中伯險掉入愛情陷阱

台中市警察局第二分局說明，1日上午接獲北區某銀行行員報案稱疑似有民眾遭詐騙，員警立即趕赴現場了解狀況。

警方進一步說明，經詢問張男向員警稱在交友軟體認識一名新加坡女子從事投資分析行業，且該名女子極富有愛心，忙碌之餘還經常去當動物志工，引發張男側隱之心，為一睹芳顏與對方共創美好未來，於是前往銀行辦理約定帳戶，但經員警現場查看張男所欲投資的投資APP，了解過程後確定就是愛情詐騙。

假交友詐騙受理件數11月之冠

事實上，雖然「假愛情詐騙」占比雖有略微下降，但仍名列國內前五大詐欺犯罪型態。

以11月為例，根據警政署統計「假交友（投資詐財）詐騙」受理數排名第3名有1222件，但財損高達13億6563.3萬元占所有詐騙類型中的第2名，若加計「假交友（徵婚詐財）詐騙」受理案件739件、財損2億2026.6萬，假交友將是最多受理案件數最多的詐騙類型，超越假投資詐騙。

動手術、要投資？小心是愛情騙子

警方提醒，如果有任何要求轉帳或下載陌生APP的環境，都應立即提高警覺，且「愛情詐騙 」集團常利用臉書或其他交友軟體做連結，透過LINE通訊軟體加好友聊天，以噓寒問暖，甜言蜜語的溫情攻勢取得被害人信任，再以「手術費用」、「引薦投資管道」等理由誘使被害人匯款受騙。

警方強調，詐騙猖獗，手法層出不窮，詐騙集團常利用各大網路社群平台結識被害人，若接到陌生訊息或來電請務必保持清醒，千萬不可輕信，以免受騙上當，而成為下一個受害者。不論是愛情交友、求職打工或投資理財，都必須謹慎查證，有疑問可撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助。