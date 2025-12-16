打詐報你知》假公文彭金隆寫成「彭金龍」 減脂專家被辦案險中招

當「金管會」與「刑警」輪番上陣，甚至要求視訊審訊，你能保持冷靜嗎？減脂專家分享險遭詐騙的驚魂過程，詐騙集團以假公文與威權恐嚇，讓她深陷涉案恐慌，在丈夫提醒下才識破騙局，提醒民眾切勿因恐懼而落入圈套，務必保持警覺。

為了取信民眾，詐騙集團手法是一套套的組合拳。減脂專家Tsai Joing 分享險遭詐騙的故事，從一通來自「金管會專員」的電話開始，一連接到警員、台北刑大隊長，甚至要求視訊做筆錄，這些「假執法人員」嚴肅的神情，讓他嚇得以為真的涉案，整整4小時都被牽著鼻子走，所幸即時被丈夫提醒才驚覺是詐騙。

假金管會到假刑警 假公文、視訊審問接連出招

Tsai Joing 分享日前接到一通自稱是金管會銀行局「陳○文專員」的電話，指他名下被開設假帳戶、出現12筆異常款項，甚至拿出公文書，讓他開始信以為真，接著又協助他加入「台北市刑大林世榮警員」的LINE ID。

這位警員隨後神情嚴肅的指控Tsai Joing 個資外洩、涉入洗錢，甚至還對著對講機說，「這位女子在遠東銀行有人頭帳戶，洗錢金流新台幣高達800萬元，目前註記已先凍結她所有帳戶」，加深Tsai Joing以為出大事的認知。

最後，警員又轉給「台北刑大陳文強隊長」，並要求Tsai Joing開視訊審問，內容講的有模有樣，表示案件涉及台灣公職人員，必須對他進行身份與財務交叉審查，並以「偵查不公開」為由，要求他不准告訴他人，不配合就會變成重大嫌疑人。

所幸，在視訊過程中，Tsai Joing的先生剛好回家，並有高度警覺，一聽就直言是詐騙，並向督察好友求證，對方一聽流程就說「這100%詐騙，叫妳老婆不要被騙了！」Tsai Joing才在恐懼中醒過來，並馬上撥打165反詐騙專線。

警察不會視訊辦案 刑警局：「這些關鍵字」都是詐騙

「希望大家真的要提高警覺，不要像我一樣，差點被威嚇得以為自己是罪犯，」於是Tsai Joing將與詐騙集團糾纏4小時的過程詳細寫下，提醒現在的詐騙手法，是整套團隊、分工精細、腳本完整，連對講機、偽造公文、假視訊審問都做的出來。

事實上，分析詐騙手法並非毫無破綻，比如假金管會公文將金管會主委寫成「彭金龍」，但在接連情緒壓迫下，民眾往往容易受到詐團引導，提醒民眾接到疑似電話先保持冷靜，並馬上求證。

刑事警察局強調，「警察不會叫你視訊做筆錄」，小心詐騙集團冒稱冒充「檢察官、警察、調查局」打電話給民眾，稱涉及刑事案件使民眾害怕，舉凡指出帳號涉及刑案要凍結調查、需要交出提款卡、存摺，甚至匯款到「安全帳戶」、要交付保證金才能自清等都是騙局。

刑事警察局提醒，警察也不會使用通訊軟體傳遞公文，更不會要求交付存款、面交財物，若接到類似電話請立刻掛斷，並撥打165反詐騙專線查證，提醒身邊長輩與朋友，不要上當，保護自己與家人。