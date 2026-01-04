打詐報你知》健保卡藏黃金密碼是假的 成人健檢、五癌篩檢最新規定一覽

網路上近期流傳一則聲稱「健保卡背面藏有黃金密碼」的影片，宣稱只要翻看卡片背面，就能獲得隱藏的免費醫療福利。經台灣事實查核中心查證，該影片內容多處與事實不符，不僅健保卡背面僅印有注意事項，而無所謂「密碼」，其所提及的成人健檢與癌症篩檢資訊亦為過時版本。

健保卡背面沒有「黃金密碼」

針對網傳影片指稱，健保卡背面藏有黃金密碼，台灣事實查核中心指出，這完全是子虛烏有的說法。根據中央健康保險署的公開資訊，健保卡作為醫療憑證，其卡號流水號與內嵌晶片皆位於卡片正面。

晶片內主要儲存個人基本資料、健保資料、醫療專區及衛生行政專區等四大類資訊，需透過讀卡機進行讀寫，背面則僅印有持卡注意事項，並無任何隱藏代碼或特殊功能。

新制上路 健檢與癌篩福利大升級

影片中提到，免費成人健檢與五癌篩檢雖確有其事，但內容卻充斥舊制資訊，未能反映2025年起實施的新政策。根據國民健康署最新公告，成人預防保健服務已向下延伸，新增「30歲以上未滿40歲民眾每5年1次健檢補助」，每案原則補助880 元。此外，40至64歲民眾每3年1次，65歲以上則維持每年1次的免費健檢。

在癌症篩檢方面，變革更為顯著。自2025年1月1日起，公費篩檢門檻全面放寬：

1、肺癌篩檢：具家族史者年齡下修5歲（女性40-74歲、男性45-74歲），並納入具重度吸菸史者。

2、大腸癌篩檢：擴大至45-49歲民眾及40-44歲具家族史者，非影片所稱的50歲起跳。

3、乳癌篩檢：年齡延伸至40-44歲及70-74歲女性。

4、子宮頸癌篩檢：新增25-29歲女性。

5、HPV檢測：新增35、45及65歲女性人類乳突病毒檢測服務。

健保費補助重複扣款怎麼辦？

針對老人健保費補助可能重複扣款的疑慮，查核中心解釋，各縣市針對65歲以上長者的補助政策雖有不同，但健保署已建立自動扣除機制。

一般而言，僅在剛符合資格的首月可能因作業時間差出現重複扣款，後續系統即會自動將補助金額從應繳費用中扣除。若民眾發現薪資單仍被扣款，可於次月底向投保單位確認並辦理退費，無需過度恐慌。

AI 生成假訊息流竄 主動查證官方資訊

值得注意的是，發布該網傳影片的YouTube頻道被標註為「內容經大幅編輯或數位生成」，且頻道內充斥大量針對高齡族群的「隱藏福利」、「特權」等聳動標題影片。

發布AI假影片頻道鎖定年長者，傳播各種隱藏福利主題影片。（圖／翻攝台灣事實查核中心）

查核中心分析，這類影片多由 AI 生成，內容往往真假參半或引用過時資訊，意在賺取流量而非提供正確衛教。民眾在接收此類「好康」訊息時，應提高警覺，並主動查證官方網站資訊，以免被錯誤訊息誤導，錯失真正屬於自己的健康權益。