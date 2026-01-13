打詐報你知》全台逾500ATM戴口罩領錢會嗶嗶叫 業者憂流為形式

金管會為配合內政部打詐，近來和銀行研議，規劃推動民眾若在ATM領錢，臉上戴遮蔽物，ATM會響起警示音，增加詐騙集團車手領錢難度。本報調查，由於內政部、金管會都無意修法，使得這項措施恐怕將淪為毫無意義的打詐手段。

金管會近日和銀行討論防詐ATM設置，銀行局副局長王允中表示，目前規劃以鼓勵性質，警示為主，不會拒絕民眾提領。目前全台共有5家銀行試行，再加上郵局，共有6家金融機構試行，總計全台超過500台ATM試運作，占全台逾3萬台ATM不到2%。

全台逾500台試行 占比不到2%

王允中強調，不會公布實際操作手法，以免讓車手迴避，如果民眾碰到警示音大作，也不要擔心，將口罩、安全帽或墨鏡等遮蔽物拿下即可，也不會影響民眾提款。

據悉，目前試行的銀行包含中信銀、第一銀、兆豐銀、彰化銀、合庫和郵局。銀行業者對此不以為然，金融業者透露，雖然警示音可阻擋車手，「但只要車手無視警示音，仍可繼續提領，這項政策最後只會流為形式。更何況，如果民眾被警示音影響，不滿打電話客訴，也會造成銀行實際作業負擔。」

對於業者不滿，王允中強調，目前試營運的銀行指出，被車手提領的情形有明顯減低，具有一定成效。若因打詐導致客訴，不會納入公平待客評核。至於為何不強制修法？王允中坦言，修法後，衝擊過大，不僅影響民眾，也會影響銀行，使得銀行全面增加修改設備機台成本。

至於未來是否會擴大試辦？王允中說，預計半年後會針對試行成果討論後續，7月底將會開始檢討，全面上路沒有時程表。