打詐報你知》刑事局揭「小紅書」常見詐騙手法 假網拍、騙賣家解除分期付款最多
刑事局公布最新統計，指出「165諮詢專線報案系統」今年1月至11月，共接獲756件涉及「小紅書」平台相關的詐騙案件。主要詐騙手法分別以「假網拍」、「解除分期付款（騙賣家）」及「假投資」為主，其中光是假網拍詐騙案件就多達283件。回顧去年小紅書涉詐案共950件，顯示該平台仍持續發生相關詐欺案件。
「假網拍、解除分期付款」成常見詐騙手法
今年截至11月，小紅書上的詐騙手法前5名依序為：
假網拍：283件
解除分期付款（騙賣家）：196件
假投資：51件
假交友（投資詐財）：43件
色情應召詐財：23件
刑事局分析，詐騙集團多利用小紅書內建市集功能，與民眾建立聯繫，再引導轉往 LINE等通訊軟體溝通，接著再進一步要求至「7-11賣貨便」、「全家好賣+」等平台進行交易。交易過程中，假買家通常會聲稱「無法完成訂購」等理由，再傳送假客服網站或是LINE帳號。
當詐騙集團假冒成賣場客服後，以「未開通金流服務」、「未簽署託運條款」、「未完成實名認證」、「未簽署誠信交易」等名義，要求被害人進行網路銀行轉帳驗證作業，最終導致被害人誤信而遭騙，造成財物損失。
遏止跨境詐騙擴散 刑事局大規模阻斷詐騙網站
為遏止跨境詐騙擴散，刑事局自2024年8月至今年11月，共計通報財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）執行5萬8882組詐騙網站停止解析。
此外，針對網路平台涉詐違規者，為督促業者遵循台灣法律，並落實平台廣告、內容源頭管理，已蒐報Meta網路廣告「未揭露委託刊播者、出資者相關資訊、管理系統缺失及未限時下架詐騙廣告」的違法事證，至今年11月止已函請目的事業主管機關數發部裁罰計3次，累計罰鍰已達新台幣1850萬元。
刑事局與各地方政府警察局，持續蒐報涉詐廣告與詐騙內容，立即通報下架，並彙整違法態樣，函報數發部裁罰。
被害人分享詐騙經歷 呼籲民眾遇詐勇於檢舉
刑事局邀請2名被害人，分享自身於該平台遭詐經歷，切身呼籲民眾如遇詐騙情事應勇於出面檢舉。
新北市一名余姓婦人曾是多家公司負責人，疫情期間虧損千萬，因此急於尋求收入，在小紅書上先後應徵測試網速、外匯操作兼職，被以測試網速提領投資方案、投資虛擬貨幣詐騙2次，共損失150萬元，甚至成為詐團的「人頭帳戶」；另一名桃園市潘姓女子，則是透過小紅書結識男網友，對方自稱是在香港工作，母親是台灣人，最終因投資虛擬幣被騙走120萬元。
刑事局也將持續透過「165打詐儀錶板」網站，揭露詐騙話術與最新案例，並結合產官學及社群力量，攜手全民提升防詐免疫力，也請民眾遇詐即報案、勇於檢舉讓詐團無所遁形，共同守護社會信任與民眾財產安全。
員警未受理案件不代表詐騙並不存在
針對近日在Dcard上出現員警評論「小紅書詐騙」，不少員警分享自身經驗，指稱小紅書詐騙案不多，甚至未曾受理。刑事局指出詐騙集團手法日新月異，尤其是涉及跨境網路平台，以及虛擬貨幣案件，手法更新的速度極快，第一線基層警員每天需處理大量、各類型案件，未受理並不代表詐騙不存在。
刑事局強調，165系統確實有受理民眾於小紅書相關詐騙案件，將在公開場合加強宣導，如涉及公務資訊，不應任意在網路上洩漏或評論，以免影響機關形象及公務倫理。
