打詐報你知》一口氣便宜5千？代購機票陷阱多 警揭：到機場才知被騙

正值寒假旅遊旺季，春節連假也即將到來，不少民眾想出國旅遊卻因為機票價格下不了手，部分民眾轉而在網路上尋找其他「代購機票」管道。近期有網友在社群上發文詢問，代購的機票不僅價格明顯低於市價，航班時段還可以任選，讓他質疑是否安全、合法？

機票價差5千元還能選時段 網急喊：千萬不要

網友在網路上詢問，自行購買機票約1萬6000元，但代購開價僅1萬0888元，價差將近5000元，且聲稱可以自由挑選航班時段，讓他相當心動卻又心生疑慮。貼文曝光後，立刻引來網友提醒，直呼「機票代購只有旅行社是合法」、「就算清倉票也沒得讓你選時段」、「千萬不要，這種出事機率極高」紛紛勸退。

警揭真實案例 訂位成功仍可能被取消

相關案例不只這樁，高雄市政府警察局先前也曾指出，有不肖人士在臉書社團促銷機票，宣稱是透過「里程兌換」或特殊管道販售廉價機票，受害民眾匯款後取得訂位代碼，前往機場報到時才發現訂位早已被取消無法登機，後續行程通通泡湯，得不償失。

警方提醒，購買機票應透過航空公司官網或合法旅行社，切勿輕信網路陌生人代購或來路不明的優惠，避免私下交易。若遇疑似詐騙情形，可立即透過「165全民防騙網」、「警政服務APP」查詢，或是撥打165反詐騙專線查證。

網路便宜機票投訴案增加

此外，台中市政府法制局也提醒，曾接獲多起網路代購機票的消費申訴案件，多數受害者是在臉書旅遊社團或是LINE群組中，遇到自稱是旅行社人員的代購。即使對方提供訂位紀錄與付款證明，仍有可能因刷卡不合法而遭航空公司取消訂位，事後賣家失聯消費者也求助無門。

台中消保官指出，民眾無論是在旅展、網路平台購買旅遊行程、住宿或機票，都應選擇依法登記的業者。像是旅行社須經交通部核准並取得旅行業執照，選擇旅館及民宿時，也必須向地方主管機關登記後才能營業。

2網站事先查詢避免踩雷

最後，消保官也建議民眾下訂前，可先至交通部觀光署「台灣觀光資訊網」及「台灣旅宿網」查詢業者是否合法登記，切勿因價格誘人而忽略風險，否則恐因貪便宜而影響行程，甚至蒙受財務損失。