打詐報你知》台中警開發「詐騙模擬器」小遊戲 教你識破詐團劇本

詐騙手法日新月異，為了讓民眾更有感，台中市警局第三分局警務員吳岷儒發揮創意，僅花20小時就開發出一款「詐騙模擬器」。

這款模擬器不僅能還原詐團的真實話術，還能讓民眾在手機上「沉浸式」體驗被騙過程，讓不少試玩過的銀行行員驚呼，「這些對話真的很真實！」。

一人當關 20小時打造防詐利器

據《聯合新聞網》報導，台中市警局第三分局打破以往只靠發傳單、播影片的單向宣導模式，這次推出的詐騙模擬器完全由警務員吳岷儒一手包辦。

廣告 廣告

吳岷儒利用免費的網頁程式，從網站版面設計、劇本架構到頁面呈現，全程獨力開發。令人驚訝的是，這套系統僅耗時20小時便製作完成，展現驚人的執行力。

內容設計上，除了經典的「愛情詐騙」老哏，吳岷儒還將時下最流行的「演唱會門票詐騙」、「網路購物詐騙」等劇本寫入程式中，讓民眾能一眼識破歹徒的套路。

取材自真實案例 行員驚呼：太像了

這款模擬器的核心劇本，是將165打詐儀表板中的高發詐騙案例，直接還原成對話情境，透過邀民眾「一起來安全被騙一次」，一步步模擬詐騙集團如何用話術引導、迷惑受害者，藉此練好防詐雷達。

在近期的宣導活動中，警方邀請企業財務人員及銀行行員實際試玩，這些平時接觸金流的專業人員在操作後也大感佩服，直言模擬器內的高度擬真對話極具迷惑性，直呼：「這些對話真的很真實！」。

勸阻被害人 模擬器成破關關鍵

除了對外宣導，這套系統也運用於被害關懷工作。偵查隊在處理詐欺案件時，常遇到深陷其中的被害人，此時，警方除了口頭說明風險，更會引導被害人操作詐騙模擬器。

第三分局表示，透過實際操作，被害人能親眼看到自己的遭遇與模擬器中的詐騙手法有著驚人的共通特徵，這種方式能有效協助被害人跳脫當局者迷的情境，理解詐騙話術的關鍵節點，進而停止匯款，降低再次受騙的風險。

局長籲保持冷靜 遇可疑電話快查證

第三分局分局長謝有筆指出，詐騙集團擅長用高度擬真的對話包裝陷阱，誘使民眾交付款項或帳戶資料，透過詐騙模擬器，民眾可以事先熟悉這些話術的轉折點，培養出即時停手與查證的直覺。

謝有筆也提醒，若民眾接獲自稱客服、銀行或檢警人員，要求進行金流操作或解除付款設定，千萬要保持冷靜，切勿配合，應立即撥打165反詐騙專線或110報案專線求證，避免落入圈套。