打詐報你知》台積電不忍了！張忠謀免費送書、教你投資攏是假

台灣詐騙猖狂，不肖份子盯上「護國神山」台積電，假冒創辦人張忠謀及夫人張淑芬、董事長魏哲家大打投資廣告、贈書活動，台積電24日發出嚴正聲明，呼籲民眾千萬不要上當受騙，並重申保留法律追訴權。

詐騙層出不窮 數發部警示：張忠謀赫然在列

根據數發部近期公布的網路詐騙通報顯示，在被偽冒的名人詐騙廣告名單中，赫見大名鼎鼎的張忠謀，數發部特別提醒民眾，不要點擊相關連結填寫資料，否則將導致個人資料外洩、財產損失。

詐騙集團看準台積電是國人最熟知的公司之一，借機利用名人光環進行犯罪，這些冒名廣告宣稱張忠謀會免費贈送書籍或親自傳授投資理財經驗。

台積電嚴正聲明，張忠謀、張淑芬、魏哲家無個人社群帳號、無贈書活動、不分享投資經驗。(翻攝MyGoPen官網)

官方鐵證澄清：張忠謀、張淑芬、魏哲家沒臉書、不教投資

台積電罕見在24日發出嚴正聲明，重擊這些猖獗的假消息，斬釘截鐵地否認所有與投資、贈書相關的個人行為，企圖讓所有假消息不攻自破。

一、無個人社群帳號：台積電創辦人張忠謀和夫人張淑芬，以及董事長魏哲家皆沒有用個人身分經營任何公開臉書帳號、社群媒體粉絲專頁、社團或社群。

二、無贈書活動：張忠謀、張淑芬、魏哲家不曾透過社群媒體平台舉辦任何贈書活動或贈禮。

三、不分享投資經驗：他們不曾參與任何投資或股票買賣相關的公開團體、刊登此類廣告，更沒有分享投資理財經驗。

台積電怒斥保留法律追訴權

為了協助民眾辨別真偽，台積電重申公司僅透過官方管理的特定Facebook中文粉絲專頁辦理活動，不曾透過任何其他社群媒體管道舉辦贈書贈禮、投資理財、股票買賣或人才招募等活動。

台積電官方管理的Facebook中文粉絲專頁只有9個，分別為：(1)台積電•愛•行動、(2)台積創新館TSMC Museum of Innovation、(3)#加入台積 共創奇蹟、(4)台積電文教基金會、(5)台積電書法暨篆刻大賞、(6)台積電硬筆書法大賞、(7)台積電青年築夢計畫、(8)台積電青年學生文學獎、(9)台積電盃-青年尬科學。

台積電呼籲所有民眾，務必明辨真假，不要上當。對於任何冒用台積電高層身分或名義進行詐騙的行為，台積電已公開聲明保留法律追訴權，顯示「不忍了」的決心，要強力遏止詐騙歪風。