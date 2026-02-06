打詐報你知》從免費貼圖到假求助訊息 3大常見手法、帳號健檢一次看

隨著數位詐騙手段日益精進，犯罪集團的觸角已深入民眾的日常生活，從偽造的官方通知、假冒親友的求助訊息，到誘騙點擊釣魚連結或輸入簡訊認證碼，各種情境皆讓人防不勝防；為了提升大眾對這些高度擬真詐騙話術的免疫力，LINE近期啟動了年度防詐宣導計畫，特別邀請藝人邰智源擔任「防詐補習班」的名師，希望透過不僅限於科技層面的宣導，而是針對人性的弱點與急迫情境下的心理反應，加強用戶的辨識能力，同步推出邰大老師防詐梗圖，只要前往LINE防詐補習班活動網站就能下載！

名人化身導師 點破常見三大陷阱

根據觀察，許多詐騙受害者並非不懂科技，而是敗在詐騙集團製造的緊急氛圍或利益誘惑，對此，本次宣導整理出了三大防詐核心觀念；首先是針對人性的貪念，提醒民眾對於網路上標榜「免費」的禮物、遊戲幣或貼圖應保持高度懷疑，這往往是誘騙個資的開端；其次是帳號保護的關鍵紅線，即「LINE認證碼」，這組號碼僅在用戶本人需要移動帳號時才會使用，若將其告知他人，等同於親手將帳號拱手讓人；最後則是帳號被盜後的應對策略，若不幸發生帳號遭盜用，應立即尋求官方管道，利用「再次登入」功能嘗試奪回主控權，切勿輕信網路上非官方的解決方案。

帳號健檢與急救 善用再次登入功能

除了觀念建立，LINE也強調平時進行帳號健檢的重要性。用戶應確保帳號已綁定正確的電話號碼、電子郵件以及個人的Apple或Google帳號，這能為帳號安全多加一層保險。

特別需要注意的是，雖然綁定第三方帳號有助於找回帳號，但絕對不能綁定他人的帳號，以免產生安全漏洞；若用戶發現帳號有異常或疑似被盜，官方推出的「再次登入」功能便是自救的利器，能協助用戶快速搶回帳號使用權；若遇到無法判斷的情況，撥打165反詐騙專線進行查證永遠是自保的最佳手段。

透過模擬測驗檢視自身防詐體質

為了讓防詐知識更具實戰性，LINE設計了一套名為「人間清醒模擬考」的互動測驗。這項測驗將社交陷阱、職場請求、網購詐騙等真實情境融入考題中，協助用戶釐清盲點；系統會根據答題結果，將用戶的防詐能力從最高的S級「詐騙終結者」分級至最低的F級，讓民眾能客觀了解自己的警覺程度。此外，活動也結合了社群互動，鼓勵大眾在官方社群平台上分享自身的詐騙遭遇，透過真實案例的交流與名人的解惑，進一步強化防詐意識。

平台機制升級 深化公私協防網絡

在使用者教育之外，LINE也持續在平台機制上進行優化以阻絕詐騙。在廣告審核方面，自 2025 年起將全面落實實名制，並嚴格限制投資型廣告的投放資格；在系統端，則導入了對話情境警語、海外門號提醒以及偵測可疑網站等功能。更重要的是，LINE 已建立起一套跨國界的產官聯防機制，整合台灣、日韓的平台資源，並與數位發展部、刑事警察局及金融相關單位合作，將聯防範圍擴大至電商、遊戲與金融業，透過快速自動化的通報處理流程，從源頭打擊詐騙帳號，期望能共同守護用戶的數位資產安全。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）