打詐報你知》普發現金還在登記 詐團就出手
普發現金萬元甫上路，詐騙相關消息一籮筐，刑事警察局提醒，詐騙集團假冒普發現金已被發現5件，政府網站絕不會要求填寫金融卡、信用卡或身分隱私資料，更不會以任何名義要求轉帳，以免受騙。
刑事警察局指出，詐騙集團假冒普發現金，截至目前為止，包括謊稱民眾身分被盜用領取普發現金、假官網盜取個資、假冒檢警等，提醒民眾切勿上當。
日前就有民眾，接到謊稱是郵局人員的陌生來電，謊稱被害人身分證被冒用領取普發現金，還協助轉接警方，被指稱已涉入刑事案件，受害人依照詐騙集團指示，面交300多萬元現金及提款卡，最後才發現遭詐騙。(延伸閱讀：1萬元還沒來詐騙先到 刑事局揭常見3劇本)
刑事警察局指出，財政部公布普發現金領取方式共有5種，包括直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現及造冊發放，政府不會以「簡訊通知」、「電子郵件」等方式要求民眾登錄個資，也不會透過電話要求操作ATM或網銀，正確政府網站均以「.gov.tw 」當結尾，且「gov」前方必為「.」，不會夾雜英文字母、數字或符號。
刑事警察局提醒，公務機關無法轉接任何來電，重要事務是用書面通知民眾，民眾如果收到可疑訊息、網站或來電，應立即撥打165反詐騙專線查證，或撥打110報案。
內政部警政署也分享民眾六點防詐小撇步，提醒民眾務必多加留意：
普發現金發放措施，請連結10000.gov.tw查詢。
普發現金防詐專區，請連結165dashboard.tw查詢。
未顯號來電，不要接聽。
接到檢察及警察人員來電告知身分遭冒用、涉及刑案，請立即掛斷電話。
不同公務機關無法轉接，切勿輕信，重要事務通知會以書面為之。
收到可疑電話，或有詐騙疑慮，請直接向165查證。
