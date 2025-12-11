打詐報你知》未來ATM領錢 將不能戴口罩、安全帽

詐騙集團猖獗，不僅整慘民眾，金管會、銀行也深受其害，銀行繼使出凍結帳戶絕招配合打詐，金管會又再度提出民眾利用ATM提款、轉帳時，不能遮掩臉部，如不能戴口罩、安全帽的防詐措施，金管會銀行局副局長張嘉魁指出，最近的確有和各銀行開會商討，初期將會鼓勵銀行導入臉部辨識系統示警，但仍在研議是否可行。

詐騙問題嚴重，不僅被害人慘遭金額損失，就連銀行也深受其擾，兆豐銀行今年上半年推出升級ATM安全機制，要求民眾在使用ATM時露出全臉，若配戴口罩、安全帽遮住臉部五官，或是使用手機通話，經系統辨識後，ATM就會發出警示音。

除了兆豐外，被詐騙集團最常利用的中國信託商銀ATM，也讓中信銀出招，引進AI智能防詐機制，民眾領錢時，一旦被偵測到臉上有戴口罩、安全帽遮掩，就會跳出示警畫面，要求使用者移除遮蔽物，才能進行交易。中信銀表示，今年底將在全台鋪設逾500台具備AI智能防詐機制的ATM，協助防詐。

金管會指出，檢調發現，八成車手會戴安全帽或口罩，使用ATM領取詐騙款項，避免露出清晰容貌，擾亂檢警追查，因此，銀行推出試行辦法，金管會已和銀行討論，鼓勵銀行導入臉部辨識技識，但考量技術準確性、ATM設置成本及民眾接受度三點，還在將進一步討論，目前初步看來，法規大致沒問題，但要和各銀行協商落實可行性，近期就會找銀行討論。

金管會強調，原則上鼓勵，也希望能阻止車手領取詐騙款項，至於國內目前有多少台ATM已落實防詐警示音措施，金管會表示涉及防詐部會對外透露，以免詐團規避。媒體也好奇，國外是否有類似手法？金管會坦言，應該是沒有。