打詐報你知》發票中獎竟差點被扣9.9萬元 財政部教2招防詐

詐騙手法再升級，近日一名網友分享，自己收到一封「發票中獎通知」的電子郵件，當下依指示輸入資料，直到銀行寄來驗證碼，才發現竟是9.9萬元的交易通知，驚覺自己被詐騙，嚇得立即掛失信用卡。文章曝光後，掀起網友熱烈討論，也凸顯出詐騙手法日新月異，讓人防不勝防。

收到「發票中獎」通知 險被盜刷9.9萬元

當事網友分享，有天收到「發票中獎」通知，雖然心中覺得詭異「為什麼會有沒有歸戶的發票」，但當下並未多想，而且信件內容與介面都相當逼真，便照著指示輸入資料。直到進行歸戶驗證時，收到銀行發來的驗證簡訊，才驚覺竟是9.9萬元的交易驗證碼，當下立刻回頭檢查郵件，才發現寄件者根本不是官方信箱。

該名網友擔心個資外洩，立即向銀行掛失信用卡，並提醒大家近期若收到類似信件，一定要提高警覺。消息曝光後，也讓其他網友直呼詐騙越來越多變，「這類新款詐騙真的變多了」、「載具要綁信用卡就有鬼了！」「有的故意寫成g0v.超扯」、「什麼都能成為詐騙話術」。

財政部提醒2步驟防詐 不慎洩漏個資怎麼辦？

財政部提醒，若是「財政部電子發票整合服務平台」寄出的通知信，寄件者與網址皆以「.gov.tw」結尾，若有其他奇怪亂碼或是外部網域，幾乎可以確定是詐騙網站。平台也不會寄信通知載具異常，更不會要求輸入信用卡資訊，提醒民眾收到郵件時多留意，不要急著輸入資料。

建議民眾若不慎輸入驗證碼等個資，應立即變更密碼，避免遭不肖人士盜用。財政部也再次呼籲「2不」，不點擊不明網址、不輸入信用卡資料，如有疑慮可撥打165反詐騙專線或官方客服查證，以免遭受財損。