打詐報你知》盜用賣藥修關節 北榮院長陳威明不忍了

詐騙猖獗！網路上流傳臺北榮民總醫院（北榮）院長陳威明推薦醫療保健產品的詐騙廣告，北榮與陳威明本人今（11）日同聲澄清並呼籲民眾提高警覺。陳威明接受訪問時嚴正表示，「賣藥不在我的字典裡面」，強調自己從未、也絕不會推銷任何藥品、醫材或保健食品。

遭盜用肖像 陳威明怒批賣狗皮膏藥

近日，詐騙廣告以「臺灣骨科聖手推薦最新細胞療法解凍關節修復損傷逆轉退化7天迎來新“膝”望」為名義，搭配陳威明的照片與AI合成的語音進行推銷。

陳威明無奈指出，這已經不是他首次被詐騙集團冒用肖像權，過去的詐騙內容更是五花八門，「糖尿病、高血壓、皮膚病、關節炎，什麼狗皮膏藥我都在賣，每個禮拜都賣不一樣，這種詐騙隨便算至少有1、20件。」。

陳威明說，AI語音變造相當可怕，並強調自己對此事的重視：「我醫院已經夠忙了，還要應付這種事，都快因公殉職了。昨天有人傳給我，我也沒睡覺，馬上處理，半夜兩點我收到，我半夜兩點就會發臉書。」陳威明強調，只要一看到，他絕對第一時間處理，絕不等候，要用最快的速度讓壞人不要得逞。

北榮嚴正澄清 絕不推銷產品

臺北榮民總醫院在臉書發「重要提醒：請勿受騙」聲明，針對不法人士盜用院長肖像權及AI合成語音進行詐騙一事進行澄清。

北榮指出，陳威明與臺北榮民總醫院從未、也絕不會推銷任何藥品、醫材或保健食品。任何打著《陳院長推薦》、《院長直播》、《AI語音》等名義販售商品的資訊，皆為詐騙。

「相信臺灣各大醫院院長沒人會幹這種事。」陳威明也強調，這不僅是他個人的原則，也是醫院內部的嚴格規定，對於院內同仁要廣告醫材或藥品的行為，若涉及到圖利廠商，他都會嚴辦。

陳威明表示，他已向警政署反映，請警方協助留意。北榮也呼籲，民眾務必提高警覺，切勿受騙上當，並請協助向平台或警方檢舉，共同防堵不法行為，守護自身健康。