打詐報你知》看到中獎先別開心！「一動作」慘遭盜刷1萬6

近期統一發票開獎，大家紛紛收到中獎通知，卻傳出有詐騙集團趁發票兌獎高峰期行騙。一名網友在網路上分享受害經驗，因為誤信假冒成中獎通知的詐騙郵件，慘遭盜刷16680元，得不償失。貼文底下有民眾點出一關鍵，直呼詐騙手法邏輯不合理。

假郵件超逼真！中獎資訊一應俱全

受害網友在臉書「爆料公社」發文指出，26日收到一封「雲端發票兌獎結果通知」的電子郵件，內容不僅列出發票號碼與中獎金額，還附上「處理步驟」，要求登入momo購物網會員後，提供「獎金收款方式說明」及客服資訊，整體設計相當完整。點進連結後的網頁介面，外觀幾乎和財政部官方網站相同，讓人難以分辨真偽。

輸入資料瞬間遭盜刷萬元

該名網友不疑有他，依照頁面指示操作並輸入信用卡資料後，隨即發現帳戶遭不明扣款16680元，才驚覺落入詐騙陷阱。事後自責表示太大意「輸入信用卡號」，而且查證momo官網發現早在23日就有公告，提醒民眾留意假冒中獎通知的釣魚手法，並強調官方領獎流程不會要求提供信用卡資訊。

網友提醒「一關鍵」分辨詐騙

事件曝光後引發網友熱議，不少人留言同情原PO的遭遇，認為「網站做得跟真的一樣，很容易上當」，還有網友表示曾收到內容相似的電子郵件，甚至連發票號碼都一模一樣，直呼「現在詐騙真的越來越難分辨」。不過，也有網友指出「領獎怎麼可能要輸入信用卡號？」直呼詐騙手法不合理。此外，還有眼尖網友發現可以從網址判斷網站真偽，政府官方網站一定是以「gov.tw」結尾，呼籲民眾多留意細節。

官方呼籲勿點進不明連結

momo官網也貼出公告呼籲，近期有不法分子正假冒平台名義，寄送「發票中獎」郵件，誘導民眾進入偽造網頁。官方強調民眾應確認寄件者是否為財政部官方信箱（einvoice@einvoice.nat.gov.tw），注意勿點進不明連結，官方也絕對不會透過郵件要求民眾輸入信用卡號、銀行帳號或驗證碼。若有疑問應立即撥打165反詐騙專線，或向平台客服查證，以免落入詐騙圈套。