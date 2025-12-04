打詐報你知》經典賽開幕在即 社群出現代購民眾留意遭詐

隨著世界棒球經典賽日益逼近，全民瘋棒球的熱潮又回來了。不過，熱門賽事除了吸引球迷以外，也成為詐騙集團的溫床。有資深球迷提醒，現在網路上已經出現代購經典賽門票訊息，「大家還是要多留意、提高警覺，避免遭詐騙。」

雖然經典賽離現在還有3個多月，但網路上早已掀起一波搶票熱潮，尤其是知名球星大谷翔平確認代表日本隊出賽後，日本黃牛市場的票價，甚至漲到55萬日圓（約新台幣11萬）。

社群已出現保證有票 民眾須小心

記者實地在臉書、Threads等社群平台觀察，已陸續出現「保證有票」等字眼的非官方文章，吸引球迷、民眾購票。業者就提醒，任何非官方售票管道，都很有可能是詐騙，即便是原價讓票，民眾在購票時，仍須謹慎對待。

以去年世界棒球12強賽為例，不少球迷因「想省點錢、搶最後一張票」誤入詐騙陷阱。有民眾表示，自己在網路上誤信了社群賣票PO文，與賣家約定在東京巨蛋外面交，甚至先付了門票的訂金。結果人到了以後遭到放鳥，才驚覺自己受騙，損失上萬元不說，連比賽也看不到。

也有球迷分享，當時原本只是「讓票」或「釋出票」（例如因故不能去）給他人，卻被第三方轉賣加價，結果不僅票價飆高，被檢舉為「黃牛」，也可能遭社群檢舉。

詐騙、黃牛猖狂 引民眾反制

詐騙、黃牛票在網路上販售的風氣盛行，民眾也開始出招反制，記者觀察，網路上流傳出「買黃牛再檢舉」的漏洞，有網友表示，這樣不但可以免費看球還能領獎金。體育署（現運動部）對此表示，雖不違法，但還是造成社會觀感不佳。

民眾購票時，除主辦單位指定票務平台外，業者建議，應盡量避開來路不明的私售、二手票，選購時需注意：

只買官方授權通路主辦單位指定票務平台的票。主辦單位、球團、官方票務網站或驗證過的轉售平台，是最安全的選擇。 盡量避開社群媒體、臉書社團或來路不明的「私人轉售／二手票」。特別是當價格「看起來太便宜」，或賣家要求「先付款、再給票」。通常就是詐騙紅旗。 付款方式要有保障。推薦用信用卡、官方平台、或有退款保障的系統。避免直接匯款、轉帳給陌生帳戶。 保存所有交易／對談紀錄、付款證明、票券實體或電子憑證。若未來遇到異常，可以當成申訴／報案憑證。 警惕「賀成交、限時秒殺、低價搶票」等強迫時間壓力的推銷手法。詐騙集團常用這類促銷套路，讓人來不及冷靜判斷。

熱門賽事門票通常供不應求，急著「撿便宜」反而容易踩雷。經典賽是全台矚目的棒球盛事，也因此成為詐騙集團眼中的肥羊，民眾搶票同時也要小心，避免誤觸詐騙陷阱。