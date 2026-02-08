打詐報你知》網傳張忠謀告別信是假的 連黃仁勳也受害 名人詐騙套路一次看

詐騙手法層出不窮，近期網路上流傳一段，署名台積電創辦人張忠謀的第一人稱自述文字，內容提及其健康狀況、人生體悟以及金錢規劃，宣稱離世後「不會留下任何股份」，還會將自傳書籍與收藏作品回饋社會，引發不少網友轉傳與討論。經台灣事實查核中心調查，這段文字並非張忠謀所撰寫，而是源自過去曾流傳的詐騙文本。

詐騙手法再現 書名不符成破綻

事實查核中心向台積電慈善基金會求證，執行長彭冠宇澄清，該段網路流傳文字並非張忠謀所撰寫，與本人無關。經過查證，張忠謀確實曾出版自傳，但書名為《張忠謀自傳》，而非網傳的《我的自傳》。另外，瀏覽各家主流媒體都沒有找到該段文字所稱的內容報導，或任何相關來源，顯示訊息缺乏可靠的媒體佐證。

廣告 廣告

事實上，這段文字並非首次出現，早在2025年網路上便曾流傳相同內容，當時文末還附有「免費領書」的連結，實際上是釣魚網站，用以騙取民眾個資。今年這段文字再度於網路上流傳，雖然這次沒附帶連結，但還是持續假借張忠謀的名義誤導大眾。

假冒名人案例頻傳 黃仁勳、張國煒都曾受害

查核中心指出，過去也曾出現冒以輝達執行長黃仁勳名義的「加LINE領書」貼文，以及假借星宇航空董事長張國煒的形象，宣稱贈送VIP卡的影片，均為不法人士詐騙手段，官方也多次出面澄清。查核中心提醒民眾，即使訊息未附帶連結，只要來源不明、冒用名人身分，仍可能涉及詐騙。民眾接獲類似內容時，應先查證官方說明或主流媒體報導，避免任意分享，以免助長不實訊息擴散。