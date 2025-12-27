打詐報你知》網瘋傳的「陳志明醫師」是誰？ 深偽名醫攻入YT 台灣如何出手反制

隨著生成式AI技術飛速發展，網路不斷出現虛構的「陳志明醫師」宣揚錯誤糖尿病療法，甚至盜用真實醫師影像進行深偽（Deepfake）詐騙，引發社會高度關注。

面對眼前亂象，社群平台YouTube祭出「肖像偵測」新功能反制；與此同時，台灣立法院亦於12月23日三讀通過《人工智慧基本法》，試圖從法制面確立AI治理原則，防堵科技遭惡意濫用。

網路流傳的「陳志明醫師」是誰？為何引發爭議？

根據《台灣事實查核中心》查證報導，YouTube近期出現一個名為「陳志明醫師」的頻道，發布影片宣稱台北榮總與台大醫院發現糖尿病致病元兇並非胰島素阻抗，而是細菌感染，並推銷所謂的「革命性細菌療法」。

該頻道竟多達2.31萬位訂閱者，他們利用AI技術生成的虛擬醫師影像，不僅長相在不同影片中出現差異，連聽診器的聽筒也與現實中略有不同，語音辨識系統（TTS）在朗讀血糖數值「180」時，更出現非真人的錯誤讀法，破綻百出。經查證後，兩大醫學中心均否認有此醫師或相關研究。

深偽名醫詐騙會帶來哪些風險？

詐騙集團利用AI重置醫師的聲音與影像，讓名醫在影片中「說出」從未說過的話來推銷不明藥品。這不僅侵害醫師名譽，更導致誤信偏方的民眾面臨健康風險，成為台灣邁入超高齡社會的一大隱憂。

AI生成的陳志明假醫師頻道多達2.31萬位訂閱者。（圖／翻攝陳志明醫師YouTube）

政府如何處理AI濫用問題？

在法規層面，台灣政府亦加快腳步。立法院於2025年12月23日三讀通過《人工智慧基本法》，明定國家科學及技術委員會為中央主管機關。該法案確立了AI發展的七大原則，包括問責、透明可解釋性、隱私保護等，並要求政府應避免AI應用造成詐欺、廣告不實或資訊誤導等情事。

新法規定，數位發展部應參考國際標準，推動AI風險分類框架。針對被認定為「高風險」的AI應用，必須明確標示警語並建立救濟機制，此舉旨在為AI產業發展與社會安全之間劃出紅線，特別是針對利用AI生成技術進行詐欺的行為，提供了更明確的法律治理依據。

YouTube如何對抗深偽內容？

面對日益猖獗的深偽內容，影音平台業者也開始採取行動。根據《Creator Insider》報導，YouTube 近期正式向符合資格的合作夥伴計畫創作者推出「肖像偵測」（likeness detection）功能。這項工具利用AI技術，能夠自動偵測並識別平台上是否出現未經授權、使用創作者臉部肖像或聲音的深偽影片。

創作者只需透過政府核發的證件與自拍影片完成身分驗證，即可啟用此功能。一旦系統偵測到疑似冒用的內容，創作者可依據隱私準則要求下架，或提出版權主張。這項新功能不僅回應了創作者對於身分遭盜用的焦慮，也呼應了如美國《2024 禁止仿冒法案》（NO FAKES Act 2024）等國際立法趨勢，試圖在源頭遏止誤導性內容的傳播。

面對深偽詐騙民眾該注意什麼？

同時提醒民眾，面對網路上的「名醫」推薦，應抱持「眼見不一定為憑」的懷疑態度。若收到寄件人顯示為「非賣家」的包裹，應提高警覺並拒收，以免落入求償無門的深偽陷阱。隨著《人工智慧基本法》的上路，台灣能否有效遏止這波高科技詐騙潮，仍有待執法能量與全民素養的共同檢驗。