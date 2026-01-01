打詐報你知》網瘋傳「K董」張國煒送VIP卡 星宇急發聲明：全是AI造假

社群平台近期瘋傳一段星宇航空董事長張國煒，宣布「免費贈送星宇航空VIP卡」的影片，聲稱只要加入LINE即可領取，但經查發現這是典型的AI深偽（Deepfake）詐騙。台灣事實查核中心與星宇航空證實，該影片為變造內容，意圖引導民眾加入假投資群組，星宇強調，張國煒並無個人粉絲專頁，呼籲民眾切勿上當。

張國煒原始影像遭移花接木

根據台灣事實查核中心發布的報告，發現該影片挪用張國煒過去出席銀行聯名卡記者會的公開影像，透過AI技術變造其聲音，將原本講述聯名卡優惠的內容，竄改為「加LINE免費領取VIP卡」的詐騙話術。

廣告 廣告

仔細檢視影片，可發現張國煒的口型與聲音明顯不對稱，且經Resemble AI音頻檢測工具分析，確認聲音為偽造。這類手法利用名人的高知名度與公眾信任，結合日益精進的深偽技術，讓一般民眾難辨真偽，進而落入詐騙陷阱。

經比對發現，網傳影片與張國煒過去記者會畫面一致，連口型、肢體動作都一樣。（圖／翻攝事實查核中心）

星宇航空嚴正聲明

面對層出不窮的冒名詐騙，星宇航空官方多次發布聲明澄清。公司強調，網路上出現大量冒充星宇航空或董事長張國煒名義的詐騙行為，包括偽造售票管道、贈書活動以及虛構的投資群組。

星宇航空明確指出，張國煒本人並未經營任何個人Facebook粉絲專頁。凡是看到以「張國煒」或「星宇航空-張國煒」等名義在社群平台發布投資訊息、股市分析或贈禮活動，皆非真實，純屬詐騙集團的冒名操作。

資安專家揭露詐騙三部曲

資安專家劉彥伯分析，這類詐騙手法通常遵循「三部曲」模式：首先盜用名人影像製作AI變造影片或圖文；接著在各大社群平台投放廣告，利用演算法鎖定潛在受害者；最後將受害者引導至LINE群組或Telegram頻道。

在這些封閉群組中，詐騙集團會假借名人名義，鼓吹民眾在虛構的投資平台購買加密貨幣、ETF或飆股。一旦民眾投入資金，往往有去無回。刑事警察局也發布案例警示，已有民眾誤信「K董」投資廣告而遭詐騙，提醒民眾「LINE發財群組」多為詐騙陷阱，若不慎加入應立即退出，切勿輕信不明來源的投資資訊。