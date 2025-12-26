打詐報你知》老闆要你成立LINE群組？ Whoscall示警上當被騙千萬元

你以為自己收到的Email是老闆親自發的？最近職場出現一種新型詐騙，手法極其簡單，先請員工建立LINE群組，再一步步套取信任與金錢，連台灣來電辨識大廠Whoscall內部員工也差點中招，提醒所有上班族，千萬別被「熟悉名字」迷惑，信錯人恐損失千萬元。

刑事局公布案例，一名公司員工收到一封看似來自總經理的Email，沒有連結也沒有附件，僅交代一件事：請協助建立LINE群組，並回傳群QR Code。

群組建立後，假冒的總經理和助理陸續加入，隨後開始以「臨時需要代墊款項」與「付款急迫、無法走正常流程」為由，要求員工立即匯款。員工來不及核實，短時間內連續操作轉帳，最終公司損失約新台幣1,700萬元。

詐騙手法職場化

警方指出，這類案件並非系統被駭，而是精準利用對主管的信任。詐騙流程已經「職場化」：

Step 1、冒充你認識的人：詐騙集團蒐集公司官網與公開資料，模仿主管姓名、職稱，甚至使用極相似的Email帳號，降低戒心。

Step 2、先建LINE群組：一開始不談錢，只要求你建立群組、回傳QR Code，或改用LINE聯繫「比較快處理」。

Step 3、製造急迫感：假主管會強調「事情很急，先不要找其他人」「我現在不方便通話」，阻止你查證。一旦照做，詐騙正式啟動。

看見熟悉的指示也要警覺

Whoscall 3招防詐提醒：

先停一下：牽涉建群組、轉帳，別急著照做。

第二管道查證：用公司電話、既有群組或面對面確認。

善用防詐工具：可疑來電或催促行動，先用Whoscall查詢，截圖保存。

千萬職場損失往往只在一念之間，信任錯了人，後悔就來不及。Whoscall提醒，上班族要警覺每一次「看似熟悉的指示」，保護自己，也保護公司財務安全。