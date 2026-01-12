打詐報你知》詐團冒名「長庚中醫師」賣藥 老翁被騙20萬還加重病情住院

日前有AI假醫師「陳志明」，在YouTube散播錯誤的糖尿病資訊，近期則有「真醫師」遭詐團冒用，害老翁遭騙20萬，更因為吃藥傷身住院。

根據刑事局調查，一年老翁去年7月誤信網路上一則標榜「長庚中醫師楊賢鴻」廣告，聲稱可根治糖尿病，老翁加入LINE好友之後，對方隨即冒用楊賢鴻的頭像與身分進行「雲端問診」，誘導其購買。

廣告加線上問診 老翁陷騙局傷財又傷身

根據長庚醫院官網，楊賢鴻現職為長庚大學中醫學系教授兼系主任、長庚醫院中醫內兒科主治醫師，出身於百年中醫世家，長年從事中醫藥研究尤以過敏性疾病中醫治療為主。楊賢鴻自從2001年發表全球首篇中醫過敏性鼻炎治療臨床及基礎研究後，從此將台灣中醫治療過敏性鼻炎帶入實證醫學的領域。

沒想到楊賢鴻的名氣卻遭詐騙集團利用，刑事局指出，一名70多歲、長期飽受糖尿病與四肢水腫困擾的陳姓慢性病患，被臉書（Facebook）上投放假冒長庚醫院名醫楊賢鴻的假廣告吸引，點擊加入「中醫養生」的LINE帳號，遭詐騙集團以「線上問診」方式，前後推銷來路不明藥物共20萬元。

更令人難過的是，老翁不僅錢被騙走了，還因為服用來路不明的藥物，導致水腫惡化住院。

不只被AI冒用 苦主曝：不是第一次遭冒名

根據《中央社》報導，苦主「楊賢鴻」表示，這並不是他第一次遭廣告冒名，在網路尚未普及前，就曾發生遊覽車載客推銷時，宣稱是由他代言的龜鹿二仙膠，直到有疹間患者開心告訴他，買到了他代言的產品，才驚覺事態嚴重。

楊賢鴻呼籲，台灣健保制度已大幅提升就醫可近性，民眾若身體不適，應及早就醫，而不是誤信廣告偏方，這樣不但可能無效，還可能延誤治療黃金時期。

警方偵辦中！院方呼籲：勿食用來路不明藥品

長庚醫院今（12）日發布聲明，社群平台投放不實廣告，相關內容與活動皆非院方及楊賢鴻所屬或授權；楊賢鴻已於去年12月24日向警方報案，案件目前由警方進一步偵辦中。

院方提醒，如有就醫或諮詢需求，務必透過醫院官方網站、正式掛號系統或合法聯絡管道進行查詢與預約民眾切勿單憑網路一頁式廣告或未經實名認證社群帳號詢問偏方；藥品也應透過醫師處方箋或合法藥局取得，切勿食用包裝標示不清、來源不明藥品。