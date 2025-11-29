打詐報你知》詐騙新手法竟盯上美廉社 官方曝「QR Code陷阱」急發聲明

詐騙集團手法推陳出新，連知名連鎖便利商店美廉社也成為受害對象。美廉社經營方三商家購28日發布聲明指出，近期發現不明人士冒用該公司主管名義寄送電子郵件，要求收件人先建立LINE群組、提供群組QR Code，經查證均為詐騙信件。同時呼籲民眾提高警覺，勿點擊不明連結或提供個人資訊。

詐騙新手法解析 假冒主管身分建立信任感

根據美廉社官方聲明，詐團冒用該公司主管名義寄發電子郵件，內容聲稱有後續工作安排需要處理，要求收件人建立LINE群組，並特別強調「暫時先不要邀請其他人入群」。



群組建立完成後，詐團再要求收件人將群組的QR Code條碼，透過電子郵件傳送給發信人。此手法利用企業主管權威性建立信任感，並透過群組QR Code可能進一步竊取個人資訊，或是進行其他詐騙行為。



三商家購強調，假冒該公司主管的相關行為與公司及主管完全無關，也說公司、相關企業及人員絕不會透過簡訊、電話、電子郵件或社群媒體（包括Facebook、Instagram、LINE、Threads）等方式，提供交易軟體下載、發送連結邀請點選、要求提供個人資訊，或邀請加入任何平台。這項澄清有助民眾識別真偽，避免誤信詐騙訊息。

官方教你三步驟自保

美廉社提醒，若收到可疑訊息，應立即撥打三商家購客服專線0800-42-6666或165 反詐騙專線查證。此外，民眾也可透過165反詐騙官網或法務部調查局官網進行確認或檢舉。三商家購也說，民眾切勿在未求證情況下直接轉傳、點選不明連結或網址，或提供相關資料，以免不慎上當受騙。

企業品牌成詐騙集團新目標

這起事件凸顯詐團已將目標擴展至知名企業品牌，利用民眾對大型連鎖商店的信任感進行詐騙。專家提醒，隨著數位通訊普及，企業冒名詐騙案件可能持續增加，民眾應建立「先查證再行動」的習慣，遇到任何要求提供個資或進行特定操作的訊息，都應先透過官方管道確認真實性，保護自身資訊安全。