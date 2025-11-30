打詐報你知》遭冒領普發現金？他誤信假郵局人員、假檢警3個帳戶全被領光

近期普發現金一萬元的發放作業持續進行，詐騙集團也趁機利用民眾對普發現金的關注，發起連環騙局。

日前有民眾因就因此誤信詐團假冒的檢警及郵局人員，被騙走戶頭中的62萬元新台幣，警政署強調，政府機關不會「以電話告知」身分遭冒用，需要配合辦案，不同公務機關也無法轉接，切勿輕信，不要將金融帳戶、提款卡、密碼等資訊，提供予陌生人。

從假郵局人員到假檢警 被害人驚慌上當

日前，被害人突然接到一通電話，對方自稱是「臺中英才郵局的主任李冠億」。

「李冠億」開口便詢問被害人，是否委任一位名叫「江羽華」的人來代領普發現金1萬元。

被害人一聽覺得莫名其妙，立即否認。

接著，對方的語氣馬上變得嚴肅，稱如果不是被害人委託代領，就代表身分可能遭到冒用，甚至涉及犯罪。

此時，假主任代為向警方報案處理，並指示他加入一位LINE暱稱「台中小陳」的警察為好友，並要求他配合製作筆錄，又要他加入自稱「林宏松」的檢察官，並要求提供名下帳戶。

「檢察官說要『查看』（帳戶）我一時慌了，就把我名下的3個帳戶、餘額等資訊都報給他了」，接著假檢察官又表示，為了要「統一保全證據」，要他把其中1個帳戶的錢轉到被害人自己另外2個帳戶裡，被害人全都照做，過了一個禮拜，假檢察官又要求被害人把名下3個帳戶的金融卡交給1位陌生男子，直到後來被害人發現，他帳戶裡的錢全被領光才知道被詐騙了。

關於普發現金 5個防詐小撇步

關於普發現金一萬元詐騙案，警政署提供5大防詐小撇步，提醒民眾以免上當受騙。

1、有普發現金相關問題，請撥打1988諮詢。

2、收到未顯號來電或可疑電話，請掛斷後，再向165查證。

3、政府機關不會以電話告知身分遭冒用，需要配合辦案。

4、不同公務機關無法轉接，切勿輕信，重要事務通知會以書面為之。

5、不要將金融帳戶、提款卡、密碼等資訊，提供予陌生人。