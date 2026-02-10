打詐報你知》「還記得我嗎？」拜年訊息別亂回 春節詐騙最新手法曝光

農曆春節將至，詐騙集團看準民眾領年終與旅遊潮，透過假冒親友問候、低價網購年菜及旅遊優惠行騙。Meta官方呼籲開啟雙重驗證、善用廣告透明度工具，並搭配165反詐騙網，教你如何識破裝熟訊息，保護個資與財產安全。

識破裝熟拜年訊息 杜絕假交友真詐財

每逢年節，民眾常會收到「還記得我嗎？新春快樂！」這類看似久未謀面好友的問候；這類訊息近期激增，詐騙集團往往先透過寒暄裝熟建立信任，隨後便會介紹投資機會或邀請加入可疑群組。

面對此類訊息，除了保持高度警覺、第一時間封鎖並檢舉外，建議民眾主動調整Messenger的「隱私與網路安全」設定，從源頭阻擋陌生帳號的騷擾。

若對訊息來源有疑慮，切勿直接匯款或提供個資，應先透過官方防詐查詢平台或撥打165專線確認，才能守住存款。

網購年菜停看聽 檢視廣告來源保權益

為了準備團圓飯，許多人選擇上網訂購年貨或飯店年菜，詐騙集團便趁勢假冒知名商家，以不合理的低價廣告誤導消費者；在Facebook、Instagram或Threads看到令人心動的廣告時，請務必善用「廣告透明度工具」，點選廣告右上角的選單，查看該廣告的出資者與受益者資訊，確認真實性後再下單。

此外，Meta也提供「品牌權利保護工具」，協助被冒名的正版商家檢舉並移除假冒廣告，這不僅保護商譽，也能讓消費者免於受騙上當。

春節旅遊與帳號安全 雙重驗證不可少

另外，長達九天的連假是返鄉與旅遊的高峰期，詐騙集團常打著「商務艙大特價」或「超低價包棟民宿」的名號吸引民眾；看到這類優惠時，應優先檢查粉絲專頁是否有官方認證的「藍勾勾」，並點進「關於」頁面查看專頁成立時間、更名紀錄及管理員所在地，以此判斷可信度。

同時，出門在外頻繁連接公共Wi-Fi可能增加帳號被盜風險，Meta強烈建議開啟Facebook與Instagram的「雙重驗證」功能，若有不明裝置嘗試登入，系統會要求輸入額外代碼，這能有效防止帳號被盜用來向親友借錢，為數位足跡多加一道安全鎖。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）